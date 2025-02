La picante reacción de Estefi Berardi tras saber que Morena Rial ocupó su silla en Mañanísima

Morena Rial en Mañanísima - IG.jpg

Así las cosas, desde sus vacaciones en Río de Janeiro, Brasil, Berardi reaccionó sin filtro alguno desde sus redes sociales a la presencia de Rial en el magazine de El Trece y su debut como panelista, acusándola de querer ocupar su lugar.

“¡Se sentó en mi silla!, ¿la querrán fija? Me cuentan que se mostró arrepentida de lo que hizo”, deslizó Estefi desde sus Instagram Stories haciéndose eco de las repercusiones que la presencia de Morena en Mañanísima generó.

El duro descargo de Carmen Barbieri tras bajarle el pulgar a Morena Rial de su programa

Ayer lunes, Morena Rial reapareció en la televisión luego de haber estado presa por una semana acusada de formar parte de una banda delictiva dedicada a robar casas bajo la modalidad de escruche. Fue el programa de Carmen Barbieri, Mañanísima (El Trece), quien logró llevarla al piso.

Allí, la hija de Jorge Rial fue entrevistada por la conductora y capocómica, al tiempo que allí mismo la producción del magazine invitó a Morena a sumarse al panel del staff, lo que incluso comentaron al aire por lo que todo estaba acordado.

En tanto, la sorpresa fue que hoy martes Morena Rial no apareció en pantalla y fue la mismísima Carmen quien aclaró los motivos de su ausencia y se hizo cargo de la decisión.

"Yo fui la que decidió que no viniera. Quiero aclarar que no lo hice por las críticas, muchos lo hicieron y me dijeron de todo. A la noche, mi productora me avisó que iba a venir y le dije ok, pero estuve toda la noche sin poder dormir pero esta mañana, le pedí a mi productora y le pedí que no viniera", reveló sincera.

Fue allí que se refirió a las conductas erradas de la joven e incluso los consejos que ayer le dio sobre su vida de aquí en más, y si bien hizo saber su acuerdo con que todos merecen oportunidades, se mostró claramente en contra de los actos por los que la hija de Rial está investigada.

"Le pido disculpas y espero que no se enoje. No la estoy discriminando, al contrario. La nota la querían todos, ella vino y estuvo bien aunque se cuidó bastante cuando hablaba. El programa me gustó pero ya en 8 días terminamos y lo haremos nosotros", concluyó tajante.