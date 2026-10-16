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DURO MOMENTO

La desesperada llamada de la esposa de Fernando Confessore al 911 para intentar salvarle la vida

Paula pidió ayuda urgente después de que el histórico meteorólogo de TN se descompensara en su casa. Los detalles.

16 oct 2026, 09:44
La desesperada llamada de la esposa de Fernando Confessore al 911 para intentar salvarle la vida

La desesperada llamada de la esposa de Fernando Confessore al 911 para intentar salvarle la vida

La desesperada llamada de la esposa de Fernando Confessore al 911 para intentar salvarle la vida

La desesperada llamada de la esposa de Fernando Confessore al 911 para intentar salvarle la vida

La muerte de Fernando Confessore, a los 58 años, causó un profundo dolor entre sus compañeros de TN y los televidentes que lo acompañaron durante más de tres décadas. Tras conocerse la noticia, trascendieron detalles sobre la emergencia que se vivió en su domicilio durante la madrugada de este viernes.

Según informó Gabriel Iezzi en Radio Mitre, el meteorólogo se encontraba en su casa del barrio porteño de Versalles cuando sufrió una descompensación. Su esposa, Paula, se comunicó de inmediato con el 911 para solicitar asistencia.

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De acuerdo con la información difundida, Confessore se habría desvanecido en la cocina de la vivienda. A partir del llamado, efectivos policiales se acercaron al lugar y comenzaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras aguardaban la llegada del SAME.

El pedido de ayuda de la esposa de Fernando Confessore y el operativo de emergencia

El reporte del procedimiento citado en la información difundida describe los intentos por asistir al meteorólogo: “Al arribar el personal policial comienza a realizar maniobras de RCP hasta el arribo del SAME, los cuales continúan realizando maniobras sin éxito”.

Los profesionales de la salud continuaron con las tareas de reanimación iniciadas por los policías. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no lograron salvarle la vida.

La información sobre el operativo da cuenta de la gravedad de la situación que enfrentó Paula, quien pidió ayuda urgente al advertir lo que le ocurría a su marido. En los datos difundidos sobre la emergencia no se precisó la causa de la descompensación.

El dolor en TN por la muerte de Fernando Confessore

La noticia golpeó especialmente a sus compañeros de Todo Noticias, donde Confessore había construido una extensa trayectoria como una de las caras más reconocidas del pronóstico del tiempo.

Mario Massaccesi fue el encargado de comunicar el fallecimiento al aire y lo recordó por sus cualidades como compañero y por el amor que sentía por su familia.

“Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer”, expresó el conductor.

En su despedida, Massaccesi también destacó el perfil bajo de Confessore y el lugar central que ocupaban Paula y sus hijas en su vida. Un recuerdo que reflejó el cariño de quienes compartieron con él tantos años de trabajo.

     

 

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