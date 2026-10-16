La desesperada llamada de la esposa de Fernando Confessore al 911 para intentar salvarle la vida

Los profesionales de la salud continuaron con las tareas de reanimación iniciadas por los policías. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no lograron salvarle la vida.

La información sobre el operativo da cuenta de la gravedad de la situación que enfrentó Paula, quien pidió ayuda urgente al advertir lo que le ocurría a su marido. En los datos difundidos sobre la emergencia no se precisó la causa de la descompensación.

El dolor en TN por la muerte de Fernando Confessore

La noticia golpeó especialmente a sus compañeros de Todo Noticias, donde Confessore había construido una extensa trayectoria como una de las caras más reconocidas del pronóstico del tiempo.

Mario Massaccesi fue el encargado de comunicar el fallecimiento al aire y lo recordó por sus cualidades como compañero y por el amor que sentía por su familia.

“Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer”, expresó el conductor.

En su despedida, Massaccesi también destacó el perfil bajo de Confessore y el lugar central que ocupaban Paula y sus hijas en su vida. Un recuerdo que reflejó el cariño de quienes compartieron con él tantos años de trabajo.