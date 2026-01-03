Las fotos de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey en José Ignacio: mates, charlas y caminata en la playa
La actriz Isabel Macedo y el político salteño Juan Manuel Urtubey disfrutan del comienzo de 2026 con unos días de vacaciones en las playas de José Ignacio, Uruguay. Las imágenes.
3 ene 2026, 09:50

Ya comenzado el 2026 los famosos suelen ir a distintos puntos turísticos para pasar sus vacaciones de verano y uno de los más elegidos son las playas de Uruguay.
En el caso de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey se encuentran disfrutando otra vez de la tranquilidad y paisaje que ofrece el exclusivo balneario de José Ignacio, ubicado unos 40 km al este de Punta del Este.
La actriz y el político salteño disfrutaron de un día a puro sol entre charlas y caminata a orilla del mar en un día de total relax para el matrimonio. También hubo un momento para sentarse en la reposera y compartir unos mates.
PrimiciasYa te acerca las mejores imágenes de lo que fue un día soñado para Macedo y Urtubey en medio de sus vacaciones en Uruguay, destino que suelen elegir en el verano.
La actriz y el político, quienes se casaron en 2016 y tienen dos hijas, Isabel "Belita" y Julia, se mostraron súper enamorados caminando tomados de la mano por la arena de la costa de José Ignacio.
Después de un movido año laboral, la actriz se tomó unos días de descanso junto a su marido en las serenas playas uruguayas.
En el 2025, Isabel Macedo se quedó con el Premio Martín Fierro a Mejor Actriz Protagonista de ficción por su papel en la exitosa serie Margarita de Cris Morena.
La serie arrasó en la premiación llevándose varios premios, incluyendo el de Mejor Ficción, y consolidando a Macedo como una de las figuras más destacadas del año, quien dedicó el premio a su familia desde el escenario con gran emoción.
El festejo íntimo y familiar de Isabel Macedo por sus 50 años
La actriz Isabel Macedo cumplió 50 años a comienzos de agosto de 2025 y lejos de los grandes eventos con cientos de invitados famosos realizó una íntima cena con sus seres queridos más cercanos.
Desde las redes sociales, la actriz compartió las fotos y video de la íntima celebración familiar donde estuvieron sus dos hijas, Belita y Julia, y su marido, Juan Manuel Urtubey.
La artista publicó en su cuenta de Instagram una publicación con la canción For Once In My Life de Stevie Wonder donde mostró cómo fue la preparación de la chocotorta casera junto a sus hijas con las velas con el número 50 en color dorado.
El lugar estuvo decorado especialmente con dos globos pleteados con el número 50 y fue una noche espectacular donde Isabel Macedo disfrutó del afecto de sus seres más queridos.
"Un día soñado. Me siento muy agradecida por todo el amor recibido. Porque como ya saben... Yo nunca doy nada por sentado y no hay nada que me importe más que el amor...", expresó emocionada Macedo por el íntimo festejo de su cumpleaños número 50.