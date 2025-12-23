La confesión de Flor Peña sobre el noviazgo de su hijo Juan con Mateo: qué actitudes la alarman

Fue allí que Florencia hizo hincapié en que habla mucho con su hijo y que además está haciendo terapia. “Yo hablo mucho con él y le digo que trate de no ser tan tóxico... Él sabe que no está bueno ser tóxico. Se están descubriendo”, concluyó sin pelos en la lengua.

Juan Otero y su novio Mateo

Cómo fue la presentación oficial del novio de Juan Otero, el hijo de Florencia Peña

A mediados de mayo, Juan Otero sorprendió a sus seguidores al mostrar públicamente a su novio, Mateo Lofeudo, a través de una publicación en su cuenta de Instagram. El posteo no pasó inadvertido: en cuestión de minutos se llenó de likes y comentarios, muchos de ellos celebrando el gesto y la naturalidad con la que el joven decidió compartir ese momento de su vida personal.

En ese contexto, Florencia Peña fue consultada sobre el tema en una charla con Ángel de Brito para Bondi Live, donde no ocultó el orgullo que siente por su hijo y destacó, una vez más, la libertad con la que vive y expresa su identidad. Con la sinceridad que la caracteriza, la actriz dejó en claro que Juan tuvo un rol clave en su propio crecimiento personal y como madre.

“Juan, de mis tres hijos, es el que más me impulsó a ser una mejor mamá. Me enfrentó con todas mis estructuras, y me encantó eso”, expresó Flor, marcando desde el inicio la profunda conexión que tiene con él. En ese mismo sentido, recordó algunas escenas de su infancia que ya anticipaban esa personalidad libre y sin prejuicios: “Juan, de chiquito, iba con pulseras y carteras a la escuela. Desde muy niño jugaba con mis tacos”.

La actriz también se permitió reflexionar sobre los cambios culturales y sociales y el desafío que implican para los adultos. “No es que no podamos entender a las nuevas generaciones o que no podamos deconstruirnos, porque nosotros somos una generación bisagra. Poder ser honesto y decir ‘esto me costó entenderlo’ está bien. Yo se lo agradezco. Tengo un especial orgullo por Juan. Es el ser más libre que conozco”, afirmó con contundencia.

Sobre el posteo que Juan compartió junto a Mateo, Flor contó cómo se enteró de la noticia. “El otro día Juan publicó una foto con su novio. Obviamente, no me la consultó. Pero al toque me dijo ‘ma, metete en mi Instagram’”, relató, dejando en claro que respeta la autonomía de su hijo, incluso en decisiones tan personales.

En cuanto al primer encuentro cara a cara con la pareja de Juan, la actriz no escatimó elogios. “La presentación con su novio fue hermosa. Su novio es hermoso, lo amo. Fue como ‘ma, mi novio’. Y yo: ‘Hola, ¿qué tal?’”, recordó entre risas.

Finalmente, Flor Peña cerró con una reflexión que resume su mirada como madre: “Eligió a un pibe bueno, con un corazón lindo. Eso también habla de lo que es Juan. Está con alguien que lo cuida, que lo quiere, que lo baja”, concluyó, emocionada y visiblemente orgullosa del camino que eligió su hijo.