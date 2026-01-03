La excéntrica y mágica casa de Agustín Neglia en Cariló: rodeada de naturaleza e ideal para descansar

Embed

"La idea es ir invitando amigos y familia; van a ir rotando personajes. Es un sueño que tenía desde chiquito, porque me pasaba que mis viejos eran separados y todos los fines de semana íbamos a la casa de alguien, no nos juntábamos en casa. No estaba la casa para recibir a muchos. Siempre soñé con tener un lugar para invitar a todos. Nos juntamos muchos. Para mí, eso es el verano", compartió Agustím la emoción de poder abrir su casa a los suyos.

“Fue muy loco volver a la realidad desde el punto de vista de estar reunido en un hotel all inclusive con amigos y familia. Era un sueño hecho casi realidad, en el paraíso: tres noches seguidas de festejo entre el ritual maya y la boda”, contó, sobre cómo influyó esa seguidilla de festejos en la vida diaria.

De igual modo, enfatizó que logró canalizar esas vivencias como una forma de renovar energías: “Volver a estar de nuevo grabando como loco, viajando, arriba de micros y aviones, no fue fácil. Por otro lado, todo ese festejo y estar con tantos amigos y familia en un momento tan mágico te deja una energía increíble de todos. Si lo sabés aprovechar, es súper positivo para todo lo que toque encarar después”.

En ese repaso por uno de los momentos más importantes de su vida personal, Neglia también se refirió a cómo vivió el compromiso y la organización de una boda tan especial, lejos del país y rodeado de afectos. “Con Mariana, el compromiso estuvo desde el día uno y siempre fue muy relajado. La boda la vivimos con naturalidad, a pesar de la presión que implica casarte en otro país: éramos ciento y pico, todos fuera de Argentina. Fue una locura y lo logramos”, manifestó.

“El ritual maya fue mágico. Una chamana dándonos una bendición de la naturaleza, todos vestidos de blanco, al atardecer. Parecía un sueño. Lo más divertido fue la boda del día siguiente, la clásica que hacemos los argentinos. Al lado del mar, con un show de drones, sorpresa de Mariana, tambores de agua. El festejo fue muy divertido. La luna de miel fue en Tulúm y ya de ahí volvimos a grabar a Argentina todo lo que se está viendo”, recordó el conductor, detallando cada momento de la experiencia, que combinó lo espiritual, lo festivo y el disfrute en pareja.

Cuándo arranca Modo Selfie 2026 en América TV

Modo Selfie estrena su décima temporada este domingo 4 de enero por la pantalla de América TV. Al frente del ciclo, Agustín Neglia adelantó a PrimiciasYa parte de lo que se podrá ver este año, que llegará recargado de viajes, aventuras y experiencias alrededor del mundo.

En sintonía con ese espíritu viajero que marcó al programa desde sus inicios, esta nueva temporada suma nuevos destinos, desafíos y paisajes sorprendentes, y promete seguir invitando al público a descubrir rincones únicos, siempre con el tono cercano y curioso que lo caracteriza.

“Estoy grabando mucho los programas de verano que se emiten los fines de semana, con todo lo que está pasando en la Costa argentina. Salió Cariló 1 y va a salir Cariló 2 este domingo. Después también grabamos en Mar del Plata, Pinamar y Córdoba. Todo eso se va a ver en enero. Llevamos diez años sin parar al aire".

"A mitad del año pasado grabamos una serie para Amazon, con una súper guía de viajes que se vio en toda Latinoamérica y en Brasil. Para lo que se viene en 2026, la idea también es viajar mucho por el mundo. En febrero me voy a mostrar los centros de esquí de Europa, cómo funciona todo. Es el tercer año que me voy en febrero a mostrar lo que es la nieve. En marzo vuelvo a la Argentina y en abril me voy a Japón. Hay muchos viajes. Diez años sin parar, estrenando todos los domingos un programa, siempre en América, en el mismo horario: domingos a la medianoche”.