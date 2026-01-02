La muerte que golpeó a Nancy Dupláa en el comienzo del 2026: "Te fuiste muy rápido"

"Pablo no puede ser… Qué tristeza enorme. Susi …vos y nosotros ..y ese encuentro de creación explosiva…La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor …vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido querido. Hasta siempre Pablito", expresó con absoluto dolor la actriz con una imagen de Pablo Lago.

La publicación se llenó de comentarios de varios colegas de Nancy con mucho dolor por la pérdida: "Tristeza. Se fue un autor increíble. Hasta siempre Pablo querido . Abrazos para vos, Susana", indicó la actriz Andrea Pietra.

Por su parte, Eleonora Wexler se sumó con emojis de un corazón y una cara llorando mientras que el actor Marco Antonio Caponi comentó: "Qué tristeza", en una dolorosa noticia que conmocionó al mundo artístico local.

Quién era el autor Pablo Lago

Pablo Lago era un guionista y creador argentino con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, reconocido por múltiples premios y nominaciones a lo largo de más de dos décadas. Sus trabajos más destacados se vieron en ficción televisiva, cinematográfica y teatro.

Entre las series reconocidas se recuerdan: Locas de Amor, Lalola, Hospital Público, Tratame Bien, Mentes en Shock, Familia en venta, entre otras. Estas producciones han recibido premios como Martín Fierro, Argentores y FundTV, y algunas han sido nominadas a Emmy Internacional.

Pablo Lago ha sido galardonado en varias ocasiones y ha obtenido nominaciones internacionales, lo que marca su estatus dentro de la industria audiovisual argentina. También escribió guiones para cine y proyectos de animación, ampliando su alcance creativo más allá de la televisión.

Su trabajo se caracterizó por combinar humor y drama, con un enfoque en personajes complejos dentro de ficciones que han logrado gran aceptación popular y crítica.

La amplitud de plataformas (TV abierta, cable, plataformas de streaming) ha permitido que sus guiones lleguen a diversas audiencias a lo largo de sus años en el medio.