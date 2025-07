La drástica decisión de Benjamín Vicuña con sus hijos que habría provocado la ira de La China Suárez

La información fue revelada por el periodista Gustavo Méndez en Mujeres Argentinas. El panelista no solo dio detalles del paseo, sino que sugirió que esta situación habría molestado a La China. "En la foto se la ve a Anita con los chicos y la niñera que contrata la China para que los cuide. Yo pregunté si había buena onda entre la novia de Benjamín y la China pero no me respondieron... evidentemente, no está todo bien entre ellas", comentó el periodista, dejando abierta la posibilidad de que este episodio sea utilizado como argumento en el enfrentamiento público.