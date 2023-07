Las razones por las cuales Wanda Nara se va del país en medio del desconcierto por su salud

Desde Socios del espectáculo (El Trece) contaron entonces que “Wanda habría tomado la decisión de ir a Turquía en las próximas horas para seguir allí su tratamiento. También porque a Icardi finalmente lo compraron del PSG al Galatasaray y tiene que retomar los entrenamientos. Se desprendió una interna familiar: la mitad quiere que viaje, mientras que el resto está incómodo y molesto con la determinación de Nara”.

mauro icardi wanda nara.jpg

Al mismo tiempo, consultaron al periodista deportivo Gustavo Baabour sobre los motivos del regreso de Mauro a Estambul, quien señaló que “A él le fue muy bien deportivamente hablando. Tuvo una gran temporada. Con esto de Wanda se complicó el panorama. Podría pedir una licencia, pero allá son muy estrictos. Debería estar allá para el fin de semana que viene”.

Así fue que Adrián Pallares remarcó que “A Icardi le baja el rendimiento cuando pasa por algún conflicto”, así como Nancy Duré puso en duda que sea acertada la decisión de Wanda Nara de alejarse del resto de su familia más cercana para atenderse en Turquía sabiendo que en Argentina hay “excelentes profesionales y centros médicos”. “Es complejo que esté allá”, destacó.

Por último, Rodrigo Lussich aseguró que “Nora Colosimo, la mamá de Wanda Nara, está muy en contra. Hay lugares especializados acá y están cerca de los afectos, que es algo fundamental en medio de todo esto”.

Kennys Palacios se sinceró al hablar de la salud de Wanda Nara y reveló si estará en el Bailando 2023

En medio de los rumores que indicaban una baja de Kennys Palacios, el estilista de Wanda Nara, como participante del Bailando 2023 (América Tv), el mismo finalmente confirmó en LAM que ya firmó el contrato para el programa y habló de cómo le afectó la salud de su amiga a la hora de tomar su decisión.

En primer lugar, el estilista se refirió al delicado momento que atraviesa la conductora de MasterChef (Telefe) y aseguró: "La verdad seguimos haciendo la misma vida de siempre, seguimos trabajando, saliendo, a comer, a cenar. Ella está rodeada de buena energía, familia, amigos y concentrada en ella y en su hijos".

Luego, le puso fin a la versiones de que no estaría en el programa de Marcelo Tinelli y reveló: "Ya firmé, acabo de hablar, me convencieron y acá estoy".

wanda nara y kennys palacios.jpg

Sin embargo, ya que los rumores decían que renunciaba para acompañar a Wanda, aclaró que en su decisión contaba con el completo apoyo de su amiga. "Wan desde el día uno me apoyó y ahora que llegó el momento me sigue apoyando. Le muestro los videos de las coreos, así que bien", explicó.

"Me lo estaba replanteado porque no quería que me pregunten de ciertos temas o que me junten con otras personas a confrontar. Prefería correrme y hacerme a un lado. Entendiendo el show, pero capaz en este momento prefería no exponerme tanto. Pero ya lo charlé y todo bien", profundizó.

Finalmente, reveló el consejo que le dio la mediática de cara al comienzo del reality y contó: "Wanda lo que me dice es que me concentre en mi, en mi baile. En hacer mi previa y que no me importe más nadie".