Luis Cavanagh negó todo y lanzó polémicas frases contra Romina Gaetani que generaron repudio

Por último, Cavanagh dejó frases que dispararon aún más el escándalo y rozaron lo cancelable: "Ojalá esté bien, ojalá se cure. Vos cuando hacés algo que es mentira y traicionás a alguien que te quiso y te cuidó es mucho peor para vos que para el otro. Es despechada. Las mujeres se despechan y se ponen así".

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Cómo fue el desgarrador testimonio de Romina Gaetani

En DDM (América TV), Romina Gaetani rompió el silencio y dio un testimonio conmovedor sobre la violencia de género que sufrió por parte de su expareja, Luis Cavanagh. La actriz habló en plena calle, visiblemente afectada, y dejó en claro el dolor que atraviesa.

"La verdad que estoy muy mal. Sí, muy mal", comenzó diciendo, y enseguida se dirigió a la cronista: "¿Y a vos qué te parece? ¿Qué te pasaría?". Aunque la periodista intentó comprenderla, Gaetani profundizó: "Todo lo contrario sentís. Mucha confusión, mucho miedo. Denunciar a alguien que se quiere es imposible, no me entra en la cabeza. Que uno está enamorada. Ahora puedo decir que he escuchado a muchas mujeres hablar de esto. Y es la primera vez que me toca hablarlo en primera persona".

La actriz relató lo que vivió en la fiscalía: "Estuve como cinco horas escuchando a los testigos su relato y estar presente y volver a escuchar todo lo que sucedió es revictimizante. Entonces, volví el viernes, me metí en la cama, no pude hacer más nada. El sábado estaba doblada del dolor. Me levanté de la cama como pude y ahora estoy haciendo lo mismo. A media cuadra entra mi terapeuta, quien va a ser testigo también mañana".

En ese marco, pidió que se revise el procedimiento: "Lo que yo estoy pidiendo ahora es si es necesario que mañana también esté, ya que van dos testigos más. Porque el que tendría que estar en ese lugar es la persona que golpeó para que pueda tomar conciencia de lo que hizo".

Consultada sobre si en el momento de los hechos sintió miedo de perder la vida, respondió con firmeza: "En ese momento no pensás todo eso, no vuelvas a repetirme, por favor, la palabra miedo. ¿Vos tendrías miedo que alguien te ponga la mano encima?". Y al referirse a la noticia de la detención solicitada contra Cavanagh, expresó: "Me acaban de escribir. Todavía no me puedo parar yo. Imagínate que me llegue esta noticia. No entiendo nada".