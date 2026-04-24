A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ESCÁNDALO

Luis Cavanagh negó todo y lanzó polémicas frases contra Romina Gaetani que generaron repudio

Luis Cavanagh habló en Intrusos en medio de las denuncias por violencia de género y generó polémica al negar agresiones y acusar a Romina Gaetani.

24 abr 2026, 16:29
luis cavanagh y romina gaetani
luis cavanagh y romina gaetani

En medio de las denuncias por violencia de género que ya llegaron a la Justicia, Luis Cavanagh decidió dar su versión en Intrusos (América TV) y sus declaraciones generaron polémica. El empresario apuntó directamente contra su ex, Romina Gaetani, y negó de manera categórica las acusaciones en su contra.

"Jamás toqué a nadie, nunca le pegué a una mujer en mi vida, ni nunca lo voy a hacer. Lo estoy demostrando en la Justicia", sostuvo con firmeza, dejando en claro que buscará defenderse en los tribunales.

Leé también

Romina Gaetani regresa al teatro convocada por José María Muscari: qué hará

Romina Gaetani regresa al teatro convocada por José María Muscari: qué hará

En otro tramo de la entrevista, Cavanagh fue más allá: "Nunca dijo: 'Che me pegó'. Dijo: 'Un acto de violencia', la violencia fue de ella. Yo jamás fui violento con ella. Ella fue violenta conmigo varias veces, no fue la única vez". Sus palabras generaron sorpresa al invertir la acusación y responsabilizar a la actriz.

El cronista Alejandro Castelo le preguntó si consideraba que la relación había sido tóxica. La respuesta fue directa: "No sé si el vínculo es medio tóxico. Romina es una mujer difícil, qué sé yo. Hice todo lo que pude y no pude".

Por último, Cavanagh dejó frases que dispararon aún más el escándalo y rozaron lo cancelable: "Ojalá esté bien, ojalá se cure. Vos cuando hacés algo que es mentira y traicionás a alguien que te quiso y te cuidó es mucho peor para vos que para el otro. Es despechada. Las mujeres se despechan y se ponen así".

Embed

Cómo fue el desgarrador testimonio de Romina Gaetani

En DDM (América TV), Romina Gaetani rompió el silencio y dio un testimonio conmovedor sobre la violencia de género que sufrió por parte de su expareja, Luis Cavanagh. La actriz habló en plena calle, visiblemente afectada, y dejó en claro el dolor que atraviesa.

"La verdad que estoy muy mal. Sí, muy mal", comenzó diciendo, y enseguida se dirigió a la cronista: "¿Y a vos qué te parece? ¿Qué te pasaría?". Aunque la periodista intentó comprenderla, Gaetani profundizó: "Todo lo contrario sentís. Mucha confusión, mucho miedo. Denunciar a alguien que se quiere es imposible, no me entra en la cabeza. Que uno está enamorada. Ahora puedo decir que he escuchado a muchas mujeres hablar de esto. Y es la primera vez que me toca hablarlo en primera persona".

La actriz relató lo que vivió en la fiscalía: "Estuve como cinco horas escuchando a los testigos su relato y estar presente y volver a escuchar todo lo que sucedió es revictimizante. Entonces, volví el viernes, me metí en la cama, no pude hacer más nada. El sábado estaba doblada del dolor. Me levanté de la cama como pude y ahora estoy haciendo lo mismo. A media cuadra entra mi terapeuta, quien va a ser testigo también mañana".

En ese marco, pidió que se revise el procedimiento: "Lo que yo estoy pidiendo ahora es si es necesario que mañana también esté, ya que van dos testigos más. Porque el que tendría que estar en ese lugar es la persona que golpeó para que pueda tomar conciencia de lo que hizo".

Consultada sobre si en el momento de los hechos sintió miedo de perder la vida, respondió con firmeza: "En ese momento no pensás todo eso, no vuelvas a repetirme, por favor, la palabra miedo. ¿Vos tendrías miedo que alguien te ponga la mano encima?". Y al referirse a la noticia de la detención solicitada contra Cavanagh, expresó: "Me acaban de escribir. Todavía no me puedo parar yo. Imagínate que me llegue esta noticia. No entiendo nada".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Romina Gaetani

Lo más visto