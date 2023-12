Luciano Cáceres confesó cómo se enteró que fue fruto de un amor prohibido

Y continuó: “Mi papá estaba casado con la mamá de mi hermano más grande y mi mamá con otro tipo. Ella pasó por esos colchones y quedó embarazada de mí”.

Embed

Luego, Luciano Cáceres contó a qué edad se enteró de esta particular historia: “Me contaron de la trampa a los 16 años. Mi prima me lo contó en un cumpleaños, fui a preguntarle a mi mamá y me dijo que efectivamente era así".

"Cuando le dije por qué no me lo había contado, ella me respondió que fue porque nunca se lo había preguntado”, reconoció el padre de Amelia, fruto de su relación con Gloria Carrá.

Y sobre sus trabajos artísticos, Luciano admitió: “Siempre estoy buscando desafíos. Aunque generalmente hice de malo, en la 1 11 18 fue el médico más bueno de la tierra. Nunca hice un personaje que no quise, siempre algo aprendí y pude elegir, aunque sea por el mango o a conciencia”.

“Cuando yo tenía 3 años mi papá estaba haciendo un monólogo de una obra española. Yo me lo sabía de memoria y estaba sentado en una butaca repitiendo todo lo que él tenía que decir. Ahí me di cuenta que ese era el lugar donde quería estar”, finalizó sobre su pasión por la actuación desde pequeño.

luciano caceres.jpg

Luciano Castro, Mercedes Funes, Luciano Cáceres y Jorgelina Aruzzi, juntos en Mar del Plata

Se reunió por primera vez el elenco de lo que será la gran comedia de la cartelera teatral marplatense. Un cuarteto extraordinario… cuatro actores de lujo que juntos se sacarán chispas sobre el escenario, ellos son: Luciano Castro, Mercedes Funes, Luciano Cáceres y Jorgelina Aruzzi.

Con producción general de Javier Faroni, protagonizarán El Beso, de Nelson Valente, quien también los dirigirá. El estreno está previsto para el26 de diciembre en el Teatro LIDO de Mar del Plata.

El Beso es una comedia totalmente moderna, novedosa y extremadamente divertida en la que los espectadores se mantendrán en vilo de principio a fin con situaciones inesperadas y sorpresivas, donde también se permitirán preguntarse y replantearse decisiones de sus propias vidas personales y de pareja.

Según el diccionario un beso es el contacto o presión que se hace con los labios sobre una persona, contrayéndolos y separándolos en señal de amor.

Pero todos los que alguna vez hayamos dado o recibido uno sabemos que un beso es mucho más que eso… Un beso es la antesala del amor y también de su consecuencia.

¿Puede un beso indicarte que dejaste de amar a alguien? ¿Puede un beso decirte que estás frente al amor de tu vida? ¿Puede un beso darle un giro abrupto a tu vida en tan solo un instante?