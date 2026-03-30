Luciano Cáceres cruzó a los políticos con una frase demoledora: “Hay que...”

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“De todos los colores y partidos. Llega un momento en el que te preguntas por qué se les permite tanta libertad y tanto hacer lo que tengan ganas y nadie les pide el rendimiento como en cualquier otro laburo. Yo si no vendo entradas, la obra baja”, continuó explicando el actor.

Y cuestionó acerca de los políticos en general: "Creo que están en un lugar que no conectan con la problemática de la mayoría. Por ejemplo lo de la Libra, que yo no lo entiendo y casi nadie lo entiende, o cómo nos movemos detrás del dólar y es muy poca la gente que puede acceder a comprar un dólar ahorro para juntar un mango cuando no llegan. Son problemáticas de pocos que nos hacen creer que son los temass importantes y lo realmente escencial las necesidades que son educación, seguridad, salud, no pasa nada".

"Está la fantasia de que el actor es millonario", le marcó Listorti. A lo que Luciano Cáceres explicó: "Yo soy un sobreviviente, sigo pagando mi casa todavía. Pero pienso en saber administrarme, haces una peli y aguantas dos meses meses y después salgo a buscarme el laburo y soy auto gestor de mis proyectos. Salgo con mi auto, los unipersonales y los dos técinos. Hay fines de semana que hago 2400 kilómetros. Para mí es milagroso que lleve más de 20 años viviviendo de mi oficio".

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Cuál es la polémica de los actores y el Gobierno por el INCAA

La polémica entre el INCAA, el gobierno de Javier Milei y los actores giró en torno a los recortes en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que los sectores de la industria audiovisual leyeron como un ataque al cine argentino y a las fuentes de trabajo del sector.

El gobierno dispuso recientemente una reorganización interna del ente público no estatal que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano de la Nación Argentina.

Se trata de una reforma que no implica costos adicionales, sino que apunta a optimizar los recursos existentes y fortalecer la eficiencia. El INCAA se encarga de fomentar y regular la actividad cinematográfica nacional, financiado mayormente por impuestos específicos del sector. Esto derivó en fuertes críticas de cierto grupo de actores contra el Gobierno.