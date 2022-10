Las fotos de Amelia, la hija de Gloria Carrá y Luciano Cáceres, que cumplió 13 años

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luciano Cáceres (@lucianocaceresok)

Si bien las cosas no se arreglaron, Gloria y Luciano lograron limar asperezas para darle una crianza sana a su hija.

El día del cumpleaños de la pequeña, la actriz publicó una foto juntas con un tierno mensaje: “13 años del más hermoso amor y aprendizaje. No tengo palabras para describirte. Sos íntegra, leal, honesta. Te adoro”.

Luciano hizo lo mismo desde su perfil: “Hija, Amelia, Amor. Ay, gigante estás. Te amo infinito”.

Luciano Cáceres se la jugó ¡Y le confesó a Florencia Peña si se animaría al poliamor!

De novio con su instructora de yoga desde hace un par de años, el actor argentino Luciano Cáceres anoche se jugó el todo por el todo en su visita a LPA, el programa de Florencia Peña en la pantalla de América TV, y no tuvo prurito alguno en hablar sobre sus preferencias a la hora de sus relaciones sexuales.

Fue durante la sección de las rapiditas cuando la actriz y conductora quiso saber si el actor de "Desnudos" sería capaz de establecer una relación poliamorosa. Es decir, con varias personas al mismo tiempo. "Sí, creo que si. Hablado con Belén, en este caso, que es mi pareja. Estamos desde hace dos años", deslizó Cáceres refiriéndose a su novia.

"No sé si entra en este momento, igual tiene que ser algo de común acuerdo. Igual no creo que sea algo de amor....sino de sexo", admitió sincero el actor frente a la curiosidad de la conductora de LPA al ahondar en la cuestión preguntando si es algo que harían. Al mismo tiempo, a lo largo de la charla, Luciano Cáceres confió que ha estado en un club swinger pero que no se animó a incursionar en la experiencia. Y si bien la idea le llama poderosamente la atención, no es algo hoy que estaría dispuesto a probar con ella.

Por otro lado, el ex de Gloria Carrá detalló cómo conoció a Belén Riva Roy, su instructora de yoga durante la pandemia, hoy su novia. Como por la cuestión de las restricciones todo lo presencial estaba suspendido, Cáceres comenzó a tomar clases de manera virtual y allí estaba ella. "Iba cinco veces por semana, lo hacía virtual... A mi vuelta a Italia nos vimos y era preciosa", aseguró recordando los comienzos de la relación.