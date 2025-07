"Sé que están...": el preocupante momento que vive Coti Romero y su sincera confesión

Embed

A través de varios videos en sus Instagram Stories, la correntina contó que está viviendo un momento de introspección y autoconocimiento, lejos del ruido mediático pero muy enfocada en sus proyectos personales.

“Mi gente, ¿cómo andan? Hago esto para que no se preocupen, para que estén más tranquilos. Gracias a Dios, estoy tomándome el tiempo para mí misma”, explicó de movida Constanza.

Fue allí que dejó en claro que no estar tanto en las redes sociales no significa que esté mal, al tiempo que agregó que está en una etapa de renovación personal. “Estoy re tranquila. Me metí al gimnasio, arranqué mis clases de inglés y en agosto empiezo la carrera de periodismo deportivo. Ya estoy inscripta”, detalló.

Claro que también confió que se está haciendo varios estudios médicos después de los mareos que sintió recientemente. “Me estoy dedicando un montón a mí. Estoy haciendo un montón de cosas que me gustan y siento que me debía este momento. A veces, no estar activa no quiere decir que uno esté mal, sino que está creciendo”, confió.

“Tengo 23 años, recién estoy empezando en esta vida. Me quiero dar mis gustos, pero también asumir responsabilidades. Quiero estudiar, quiero prepararme para lo que realmente quiero hacer. Y si las cosas no se dan ahora, sé que la vida tiene algo preparado para mí”, reflexionó entonces frente a su fandom dando así cuenta de su calma emocional.

“No quiero hacer nada por obligación. Quiero disfrutar este proceso”, concluyó sincera.

Revelan la identidad de la tercera en discordia que separó a Coti y Nacho de Gran Hermano

Tras su separación en el verano, Coti Romero y Nacho Castañares, quienes se conocieron en Gran Hermano, continúan generando titulares. Aunque cada uno siguió con su vida, la correntina dejó en claro que aún tiene cosas para decir... o al menos insinuar.

En el programa de streaming Fuera de joda, Coti sorprendió a Nacho al regalarle un oso de peluche con forma de bagre, una indirecta que no pasó desapercibida. “Es un bagre para tu colección”, le lanzó entre risas, en una clara alusión a los rumores de un nuevo vínculo de su ex.

En LAM (América TV), Fefe Bongiorno explicó el trasfondo del irónico obsequio: “Se viralizó que Nacho le había dado like a un reel de una chica en Instagram hace dos semanas. No tiene nada de malo”, sostuvo.

Según el panelista, Nacho aclaró que no fue a buscar el contenido antiguo, sino que al seguir a la joven, Instagram le mostró sus publicaciones más recientes. “Me dijo que no estuvo con nadie ni le interesa estar con nadie”, agregó Bongiorno.

Por su parte, Yanina Latorre apuntó directamente contra el comportamiento de Coti: “Hacen malabares para que no se crucen. Él no quiere saber nada porque dice que es muy tóxica”.

Finalmente, Pepe Ochoa sumó más leña al fuego con una bomba: “Coti piensa y asegura que Nacho está con Sabrina de Gran Hermano. No lo tengo confirmado, pero ella está convencida”.