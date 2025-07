Mariana Nannis, en picada: vive con unos vecinos y enfrenta deudas millonarias

Además, Yanina describió las condiciones en las que vivía Nannis en Europa. "Ella estaba viviendo en una casa en Marbella en muy malas condiciones, con los perros, en un barrio poco decente, con toda la ropa acumulada, cajas, montañas de tapados de piel, vivía en unas condiciones de abandono", reveló la comunicadora.

También relató cómo se originó el conflicto entre Melody Luz y Mariana. "Fue en Marbella, cuando fue de vacaciones con Alex Caniggia. Mariana tenía unos vecinos venezolanos, se ve que se hizo amiga de ellos. Y obligaba a Melody y a Alex que cuidaran al hijo del venezolano y lo llevaran de paseo. Alguien llegó a pensar que les cobraba a los venezolanos la asistencia del hijo, porque no tenía una entrada. Melody se le plantó y le dijo 'cuidalo vos, yo vine de vacaciones'", relató Yanina.

Finalmente, Latorre cerró con una contundente afirmación sobre el presente de Nannis: "Cuadro de situación: Mariana Nannis hoy está desalojada. Nunca pagó el alquiler. Y dónde vive Mariana Nannis: en la casa de los venezolanos".

Mariana Nannis destrozó a Melody Luz con un apodo humillante: "Es una..."

Mariana Nannis volvió a generar controversia tras lanzar fuertes acusaciones contra Melody Luz. En una serie de audios enviados al periodista Matías Vázquez para el programa Puro Show (El Trece), la mediática apuntó directamente contra la pareja de su hijo Alex Caniggia, a quien tildó de "fiestera", le adjudicó un apodo ofensivo y no escatimó en críticas.

La exesposa de Claudio Paul Caniggia se mostró especialmente indignada porque Melody se sintió aludida por un comentario que circuló en redes sociales. En ese marco, Nannis no dudó en llamarla “descerebrada”.

En cuanto al conflicto que también involucró a su hija, Mariana salió en defensa de Charlotte y aseguró: “A Charlotte no le gusta pelear. No es conflictiva. Le compraba regalos, le traía de todo a la bebé”.

Más adelante, reveló el apodo que le puso a Melody y sumó una nueva acusación: “Con mis hijos siempre fui generosa y por suerte eso lo aprendieron. Charlotte me dijo que ‘La pulga’ tenía malos tratos con ella”.

En la misma línea, Charlotte también habría manifestado su malestar con la bailarina. “La gente normal no deja con una mucama a la hija y se va a trabajar y se la saca de encima. Esta pulga es conflictiva. No la veo a mi hija peleando con nadie”, expresó Mariana en nombre de su hija.

Nannis aseguró que solo tuvo un encuentro con Melody, pero que desde ese momento la relación quedó completamente rota. “Yo no le hice nada. A esta pulga la vi una sola vez en mi vida que vino a mi casa, se las agarró conmigo diciendo cualquier cosa pero no contó la verdad... Si tiene que hablar, que hable, y que diga la verdad”, lanzó.

En ese sentido, insistió en que Melody manipula los hechos a su conveniencia: “No dice la verdad, dice lo que le conviene, pero no es así. Si vos querés contar, contá toda la historia. No cuentes un poquito de la historia”.

Mariana también comparó su vínculo con Melody con el que tuvo con otras exparejas de su hijo, dejando en claro que no suele tener conflictos. “Ella entró a mi casa como rara, no sé, no me pareció como normal. Mira que yo me llevo re bien con todas... Me llevo bien con Macaggi, que salió con Alexander. La adoro, me parece muy buena persona. La quiero mucho. Nunca tuve ningún problema con ella. Tampoco con Macarena, la segunda novia de Alexander, Macarena Herrera. La adoro”.

“¿Cómo puede ser que tengo relación con todas las ex novias de Alex y me llevo súper bien y con esta piba no? Yo no soy la conflictiva. Si lo fuera, me llevaría mal con todas”, cuestionó.

Finalmente, Mariana defendió su estilo de humor y volvió a cargar contra Melody: “No me parece venir a atacarme a mí cuando el mensaje no era para ella. Se ve que no conoce mi humor. Mi humor es muy ácido y esta pulga no entendió mi humor. Pero claro... ¿cómo va a entender mi humor si es una descerebrada?”.

La madre de Alex también lanzó una acusación contundente: “El cocinero es una víctima de esta pulga igual que mi hijo... Son dos víctimas de ella. Los usa para donde quiere, y para como quiere ella”.

“Hoy está con uno, mañana está con otro y después si puede está con los dos, porque esta es fiestera. Ella hace lo que quiere con los dos. Los dos son víctimas de ella, de esta pulga”, concluyó, visiblemente molesta.