La palabra de Graciela Alfano tras ser bajada del programa de Vero Lozano por culpa de Susana Giménez: "Excusa extraña"

Y explicó al respecto: “Ella estaba invitada para el día de hoy, la llamaron el viernes y le dijeron ‘¿Te acordas de la invitación que te habíamos hecho? Bueno, oolvidate no vengas, no estás en la lista’. Hoy vuelve Lozano de sus vacaciones y le querían armar un programa potente con sus escándalos y sus polémicas”.

“La explicación formal que le dieron a Alfano es que como estuviste el día jueves en el programa de Mariana Fabbiani dijeron ‘no queremos que Verónica vuelva con una invitada que ya estuvo dos días hábiles atrás con su competencia directa’”, dijo Marina de la justificación que le dieron a Graciela desde la producción de Verónica Lozano.

PrimiciasYa se contactó con Alfano tras esta versión y confirmó lo que dijo Calabró. "Se había arreglado una entrevista con mi agente de prensa Ramiro, de la agencia Pashkus, hacía prácticamente un mes, para el regreso de Vero después de sus vacaciones que era este lunes 4 de agosto. Y el día viernes le hablaron a Ramiro y le informaron alguna excusa extraña que levantaban la nota sin una nueva fecha de reprogramación y hasta hoy tampoco la pusieron", comenzó diciendo.

Luego aseguró estar convencida que la orden viene por parte de Susana: "Los rumores señalaban a la señora que no quiere quere la nombre y ya después de todo lo que ha pasado a mí me empezó a sonar fuerte, que podria ser cierto. Eso es lo que ocurrio".

Graciela Alfano y Susana Giménez (2)

Susana Giménez apuntó fuerte otra vez contra Graciela Alfano

En charla con Marley en el programa Por el mundo (Telefe), Susana Giménez se refirió a la polémica con Graciela Alfano por el tapado que lució María Julia Alsogaray en los 90 en una famosa tapa de revista Noticias y fue contundente contra la actriz.

"Yo tengo una confusión. Estábamos las dos, Graciela (Borges) y yo. Hicimos una foto cada una. El mío no sé si era beige o era un zorro plateado. Estaba haciendo una foto, yo bajé y el fotógrafo me dijo '¿me prestás el tapado para que haga otra foto?'. Yo dije 'sí, bárbaro' y se lo di. Y Graciela le dijo 'no te lo abras...'".

"¿Graciela Alfano?", le preguntó el conductor. A lo que Susana Giménez lo corrigió con firmeza: "¡Graciela Borges! No estaba la otra. No sé por qué lo dijo pero no me importa. Empezó el lío antes, pero no voy a soportar que diga que el tapado es de ella porque no estaba. ¿Que lo mandó por correo? No quiero entrar en el tema. Jamás fuimos amigas ni lo seremos".