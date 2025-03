Migue Granados expuso el enojo de Lali Espósito tras el escándalo por los dichos de Eial Moldavsky

En una nota con Intrusos (América TV), Migue Granados, responsable de Olga, se refirió al escándalo. "Eial se quería matar. Me dio mucha vergüenza lo que pasó", afirmó el conductor de Soñé que volaba.

El humorista reveló que se comunicó con la artista para disculparse. "Hablé con Lali y le pedí perdón", agregó.

Migue precisó que Lali estaba furiosa por el enorme revuelo que generaron los dichos de Eial. "Está caliente con lo que pasó. Tiene razón. Es una vergüenza", sentenció.

Nati Jota se disculpó tras el escándalo por la historia que ventiló Eial Moldavsky sobre Lali Espósito

Eial Moldavsky fue duramente cuestionado por haber contando detalles de su encuentro íntimo con "una famosa actriz". Enseguida, todas apuntaron a Lali Espósito, con quien en el pasado se vinculó al integrante de Olga.

“Salimos después del evento, fuimos a un bar del centro, la cita anduvo muy bien y vino a mi casa. Duerme en mi casa y duerme desnuda”, expresó el hijo de Roberto Moldavsky.

Pero el asunto no quedó ahí. El filósofo fue por más. “¿Te practicó sexo oral?”, le preguntó Homero Pettinato. "Yes", contestó Eial y sumó: "Me dice: 'Me tengo que ir a España, ¿venís?'. Fue muy osado. Me decía: 'vení conmigo, yo me ocupo de todo'".

En las redes se desató un revuelo enorme. El integrante de Olga fue criticado por dar a entender que la mujer de su historia era Lali y ventilar intimidades.

Ante la repercusión, Eial difundió un video donde pidió disculpas. "Vengo a ofrecer unas disculpas publicas que creo que la situación amerita. También quizás un poquito de contexto de mi parte pero, sobre todo, disculparme que creo que es lo mas importante", manifestó.

Su compañera, Nati Jota, también decidió hacer una autocrítica, al aire en el programa y en su cuenta de X.

"Por mi parte: el viernes se dio un momento muy choto al aire que no decodifiqué en el momento como para frenarlo", argumentó en el posteo que compartió en dicha red social.

"No quisiera nunca que comentarios de esta índole sobre un encuentro íntimo con una mujer, sea quien sea, vuelvan a pasar ni en mi programa, ni delante de mis narices, sin intervenir", enfatizó.