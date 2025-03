Eial Moldavsky expuso detalles picantes de su romance con una famosa y todos señalaron a Lali Espósito.

“Salimos después del evento, fuimos a un bar del centro, la cita anduvo muy bien y vino a mi casa”, continuó.

Ante el asombro de sus compañeros, Eial fue por más y sumó: "Vamos a mi casa. Duerme en mi casa. Duerme desnuda”.

“¿Te practicó sexo oral?”, quiso saber Homero Pettinato. Algo sonrojado, el hijo de Roberto Moldavsky respondió de forma afirmativa.

Eial recordó que la mujer de su historia le hizo una propuesta bastante interesante, que él rechazó: "Me dice: 'Me tengo que ir a España, ¿venís?'. Fue muy osado. Me decía: 'vení conmigo, yo me ocupo de todo'".

"¡Es Lali!", exclamó Homero tras las pistas que dio su compañero. "No, lo hubiera dicho", acotó Nati Jota. "No lo diría ni en pedo”, remató el muchacho.

Lali Espósito terminó con el misterio y reveló si va a ser la nueva conductora de La Voz Argentina

La vuelta a la pantalla de Telefe de La Voz Argentina este 2025 despertó una gran incógnita sobre quién conducirá el reality de canto esta temporada debido a que Marley, su conductor habitual, habría quedado descartado y entre las opciones que circularon el nombre de Lali Espósito fue una de las posibilidades.

Si bien en primera instancia se habló de ella junto a Soledad Pastorutti, Diego Torres y Luck Ra como jurados del concurso musical, ante la incógnita de la conducción uno de los nombres que circularon para ese rol fue justamente el de Lali.

Así las cosas, este jueves en Ángel Responde (Bondi Live) el periodista Santiago Riva Roy comentó que las autoridades de Telefe querrían esta vez a la actriz y cantante en la conducción, y que estaban esperando su confirmación.

Fue así que Ángel de Brito no dudó en contactar a Espósito para chequear la versión y apenas unos minutos después reveló su respuesta. "Me dice: 'No, falso. Para nada'", leyó el conductor de LAM (América TV) descartando entonces cualquier posibilidad de que Lali deje su lugar en el jurado.

Vale recordar que el otro nombre que suena fuerte para conducir la temporada 2025 de La Voz Argentina es el de Nico Occhiato. ¿Será?