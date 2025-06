Mirtha Legrand tuvo que someterse a una delicada cirugía: cómo está su salud

"Yo lo que digo es que, a través de toda su vida, Mirtha siempre fue muy obsesiva con los especialistas que la atendieron. Y nunca se deja pasar una fecha, un estudio... es muy meticulosa en eso", advirtió el periodista Luis Ventura.

Por último, Cora Debarbieri indicó que la diva pronto podrá retomar sus actividades normalmente. "Lo de ayer fue algo ambulatorio. En total, en esta institución, habrá estado unas tres o cuatro horas por un temita que tenía en la mano. Está todo más que bien. La señora hizo caso a las indicaciones de los médicos, al reposo que le dieron, y seguramente, en los próximos días, estará retomando sus actividades habituales", completó.

Embed

La contundente frase de Mirtha Legrand sobre Cristina Kirchner tras el fallo judicial: "Tiene que..."

En la noche del sábado, Mirtha Legrand se pronunció sobre el reciente fallo judicial que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por delitos de corrupción. "Tiene que devolver la plata que robó", lanzó sin filtro la diva.

Durante un intenso intercambio político en La Noche de Mirtha (El Trece), La Chiqui no evitó referirse a uno de los temas que marcó la agenda de los últimos días: la sentencia contra Cristina Kirchner.

"A mí me asusta todo esto. No me gusta ver todo esto. Cortaron la calle, los accesos y lo que pasó en el canal. Esa fue la Cámpora", opinó, aludiendo a los episodios de violencia protagonizados por manifestantes y al clima de tensión que atraviesa el país.

Más adelante, se refirió a las recientes apariciones públicas de la exmandataria en el balcón de su departamento, donde es aclamada por sus seguidores. "A mí me sorprende, verla bailar en el balcón. Es una cosa rarísima. Se la ve contenta. La gente la adora", comentó al analizar la actitud de la exjefa de Estado.

Por su parte, la periodista Mercedes Ninci expresó su malestar ante las constantes muestras de respaldo hacia Kirchner, que se replican día tras día en las inmediaciones de su domicilio. "Se ríe de nosotros. ¿Cómo puede ser que la señora esté todos los días dando un discurso desde el balcón? Háganle un cerramiento", reclamó con indignación. Y sumó: "El tribunal asegura que no lo pueden evitar porque es parte de la propiedad". Además, remarcó que esta exposición pública permanente de la expresidenta contribuye a profundizar la grieta política y genera aún más malestar en gran parte de la sociedad.

Finalmente, Mirtha cerró su participación con una reflexión que dejó en claro su desconcierto frente a lo que considera una situación fuera de lo común: "Es raro todo esto, es muy extraño". La conductora, fiel a su estilo, evitó eufemismos y no dudó en manifestar su incomodidad frente al escenario político, dejando entrever que, a pesar de los años, sigue comprometida con la realidad del país y dispuesta a decir lo que piensa, aún cuando eso implique incomodar a más de uno.