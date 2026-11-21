Ian Lucas y el anuncio más emotivo para su cumpleaños

Nacido en Banfield, Ian comenzó su carrera durante la adolescencia, cuando empezó a publicar videos en YouTube. Con el paso de los años, logró construir una comunidad que actualmente alcanza los 38,5 millones de suscriptores.

Su crecimiento también lo llevó al mundo de la música, donde comenzó a trasladar el éxito de las plataformas digitales a los escenarios.

Ahora, el artista se prepara para dar un nuevo paso con un espectáculo pensado como una verdadera fiesta de cumpleaños, en la que sus seguidores serán los invitados principales.

La noche contará con invitados especiales y el primero que ya fue confirmado es Fede Vigevani, con quien Ian compartió importantes momentos de su carrera.

Los demás artistas que participarán del festejo se irán anunciando a medida que se acerque la fecha.

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El gran presente de Ian Lucas tras su paso por MasterChef Celebrity

El anuncio llega después de un año cargado de logros profesionales. En marzo de 2026, Ian Lucas se consagró ganador de MasterChef Celebrity, el reality gastronómico de Telefe, y en mayo recibió el Martín Fierro a la Revelación.

Además, en agosto lanzó “IAN LUCAS En Vivo - Estadio Vélez”, su primer álbum en vivo, registrado durante el espectáculo que compartió con Fede Vigevani en diciembre de 2025 ante un estadio agotado.

Aquella presentación contó con invitados como Luck Ra, La Joaqui, Hernán y La Champions Liga y Q' Lokura.

En septiembre, Ian también inició su primera gira nacional, con entradas agotadas en todas las fechas.

Cuándo salen a la venta las entradas para el show de Ian Lucas

El espectáculo “Mi cumpleaños, nuestro festejo” se realizará el domingo 14 de marzo de 2027, a las 20.30, en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La preventa de entradas comenzará el martes 24 de noviembre, mientras que la venta general está prevista para el miércoles 25 de noviembre, a través del sitio oficial del estadio.

También habrá financiación de hasta seis cuotas sin interés con Banco Galicia. La producción estará a cargo de Impronta Music y Contemporánea.

Con este anuncio, Ian Lucas se prepara para vivir una de las noches más especiales de su carrera: celebrar sus 28 años haciendo lo que más le gusta y rodeado del cariño de sus seguidores.