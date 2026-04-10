Manuel Turizo presenta APAMBICHAO, su quinto álbum de estudio

Como antesala del lanzamiento, Manuel presentó el sencillo “Apambichao” junto a Maluma, una canción que marcó el tono del álbum con una mezcla de sensualidad, ritmo y la energía festiva que define el sonido contemporáneo de Colombia.

El lanzamiento de APAMBICHAO también incluye una serie de visualizers que expanden su universo visual, entre ellos “Dos Lunas”, “Cumbia Playera” junto a Emilia, “No me mientas así” con Dei V, “Sunset en la Sanse” junto a Dálmata, “Te creo”, “La Buena Mujer” con Luis Alfonso, “Plo plo plo” y “Mi loca” junto a Xavi, entre otras piezas que acompañan el lanzamiento.

Con APAMBICHAO, Manuel Turizo reafirma su lugar como una de las voces más influyentes de la música en español, con un proyecto que conecta con sus raíces mientras expande su propuesta artística hacia nuevas dimensiones sonoras.