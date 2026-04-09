Camilota blanqueó la interna con Daniela Celis tras la mudanza de su hermano: "Hubo un..."
En pleno proceso de mudanza de Thiago Medina, su hermana habló en SQP y dejó al descubierto la fría relación que actualmente mantiene con Daniela Celis. Aquí, la palabra de Camila Deniz.
9 abr 2026, 08:43
Camilota blanqueó la interna con Daniela Celis tras la mudanza de su hermano: “Hubo un...”
Este miércoles, Camila Deniz, más conocida como Camilota, habló con las cámaras de Sálvese Quien Pueda, el ciclo que lidera Yanina Latorre en las tardes de América TV, y dejó varias definiciones que no pasaron desapercibidas. Con un tono medido, evitó profundizar en la situación personal de su hermano, Thiago Medina, aunque dejó entrever que el presente del exhermanito no sería el mejor y que la relación con Daniela Celis volvería a atravesar un momento delicado.
Desde el inicio de la charla, Camilota marcó una postura clara al referirse al vínculo con su hermano: “A mi hermano lo acompaño y lo apoyo en todo lo que él quiera. Obviamente, siempre vamos a ser familia, ¿no? Pero no me quiero meter ahí. Sé lo que está pasando mi hermano, pero tranqui”, lanzó, dejando en evidencia que, si bien está al tanto de lo que sucede, prefiere mantenerse al margen. Sus palabras se dan en medio de la reciente mudanza de Thiago, quien habría dejado la casa que compartía con su expareja y madre de sus hijas, Laia y Aimé.
Consultada por ese tema, volvió a mostrarse prudente y evitó confirmar detalles: “No sé si se mudó todavía, no me meto en su pareja. Pero obviamente hoy le mandé mensajes y me dijo que estaba bien”, comentó, sin dar mayores precisiones sobre el presente del joven.
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Sin embargo, el momento más contundente llegó cuando le preguntaron directamente por su relación con Daniela Celis. Lejos de esquivar la consulta, fue directa: “Hablamos muy poco”, admitió, dejando en claro que el vínculo entre ambas es prácticamente inexistente.
Acto seguido, profundizó sobre esa distancia y reconoció viejas diferencias:“Compartí el momento de las nenas, pero no nos llevamos bien. Hubo un pique, pero nada, cosa pasada”, expresó, sin entrar en detalles sobre el conflicto que las distanció.
Finalmente, Camilota buscó desdramatizar la situación y bajarle el tono a cualquier especulación:“No estoy peleada, pero no nos llevamos ni bien ni mal. Es un ‘hola, chau’, no voy mucho a la casa. No tengo nada contra Daniela, siempre va a ser familia porque es la mamá de mis sobrinas, pero me encantaría que mi hermano disfrute de la vida porque Dios le dio una oportunidad más”, concluyó, dejando en claro su postura sin rodeos.
Por qué Thiago Medina decidió irse de la casa que compartía con Daniela Celis y sus dos hijas
En septiembre del año pasado, Thiago Medina vivió uno de los episodios más delicados de su vida tras sufrir un fuerte accidente con su moto, una situación que lo mantuvo internado durante varias semanas y con un cuadro que generó enorme preocupación.
Con el paso del tiempo, aquel episodio quedó atrás y hoy el ex participante de Gran Hermano intenta enfocarse en su presente, centrado en su familia y en la crianza de sus hijas, Laia y Aimé, fruto de su relación con Daniela Celis.
En tanto, recientemente fue justamente Daniela Celis, conocida como Pestañela, quien brindó detalles sobre el presente del joven durante su participación en el programa Patria y Familia, que se emite por Luzu. Allí, sorprendió al revelar que Thiago Medina tomó la decisión de comenzar a alejarse de la casa que compartían, a pesar de mantener el vínculo familiar.
Ante la consulta directa sobre si el ex GH ya había abandonado el hogar, Daniela respondió con cautela: “Si y no”. Acto seguido, profundizó sobre el momento que atraviesa: “Les digo la verdad a ustedes: Thiago está en el proceso de tener su espacio, su casita, todo”.
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En esa misma línea, explicó cómo se está dando este cambio en la dinámica cotidiana: “Él estaba viviendo en casa después de todo lo que pasó y decidió como tomar el paso de irse a vivir solo. Está haciendo la mudanza, aunque todavía sigue en casa. Está con un pie acá y allá”, detalló, dejando en claro que se trata de una transición paulatina.
Lejos de generar conflicto, la decisión fue bien recibida en el entorno familiar. Así lo expresó la propia Daniela, quien se mostró comprensiva con el proceso: “Estamos todos contentos porque es el bien para la familia”.
Además, la influencer aclaró cómo era la convivencia entre ambos, pese a compartir el mismo techo tras la separación: “Nosotros nunca dormimos juntos. Él tenía su habitación, con su cama y ropero, y yo la mía, teníamos una cuna cada uno y en la noche intercambiábamos los bebés”, explicó.
Por último, al ser consultada por su presente sentimental, Daniela fue contundente y despejó cualquier duda: “No conozco a nadie”, cerró, dejando en claro que, por ahora, su prioridad está puesta en su familia.