Camilota blanqueó la interna con Daniela Celis tras la mudanza de su hermano: “Hubo un...”

Acto seguido, profundizó sobre esa distancia y reconoció viejas diferencias: “Compartí el momento de las nenas, pero no nos llevamos bien. Hubo un pique, pero nada, cosa pasada”, expresó, sin entrar en detalles sobre el conflicto que las distanció.

Finalmente, Camilota buscó desdramatizar la situación y bajarle el tono a cualquier especulación: “No estoy peleada, pero no nos llevamos ni bien ni mal. Es un ‘hola, chau’, no voy mucho a la casa. No tengo nada contra Daniela, siempre va a ser familia porque es la mamá de mis sobrinas, pero me encantaría que mi hermano disfrute de la vida porque Dios le dio una oportunidad más”, concluyó, dejando en claro su postura sin rodeos.

Desde que pasó lo de Thiago, con Daniela no nos llevamos bien - captura SQP

Por qué Thiago Medina decidió irse de la casa que compartía con Daniela Celis y sus dos hijas

En septiembre del año pasado, Thiago Medina vivió uno de los episodios más delicados de su vida tras sufrir un fuerte accidente con su moto, una situación que lo mantuvo internado durante varias semanas y con un cuadro que generó enorme preocupación.

Con el paso del tiempo, aquel episodio quedó atrás y hoy el ex participante de Gran Hermano intenta enfocarse en su presente, centrado en su familia y en la crianza de sus hijas, Laia y Aimé, fruto de su relación con Daniela Celis.

En tanto, recientemente fue justamente Daniela Celis, conocida como Pestañela, quien brindó detalles sobre el presente del joven durante su participación en el programa Patria y Familia, que se emite por Luzu. Allí, sorprendió al revelar que Thiago Medina tomó la decisión de comenzar a alejarse de la casa que compartían, a pesar de mantener el vínculo familiar.

Ante la consulta directa sobre si el ex GH ya había abandonado el hogar, Daniela respondió con cautela: “Si y no”. Acto seguido, profundizó sobre el momento que atraviesa: “Les digo la verdad a ustedes: Thiago está en el proceso de tener su espacio, su casita, todo”.

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En esa misma línea, explicó cómo se está dando este cambio en la dinámica cotidiana: “Él estaba viviendo en casa después de todo lo que pasó y decidió como tomar el paso de irse a vivir solo. Está haciendo la mudanza, aunque todavía sigue en casa. Está con un pie acá y allá”, detalló, dejando en claro que se trata de una transición paulatina.

Lejos de generar conflicto, la decisión fue bien recibida en el entorno familiar. Así lo expresó la propia Daniela, quien se mostró comprensiva con el proceso: “Estamos todos contentos porque es el bien para la familia”.

Además, la influencer aclaró cómo era la convivencia entre ambos, pese a compartir el mismo techo tras la separación: “Nosotros nunca dormimos juntos. Él tenía su habitación, con su cama y ropero, y yo la mía, teníamos una cuna cada uno y en la noche intercambiábamos los bebés”, explicó.

Por último, al ser consultada por su presente sentimental, Daniela fue contundente y despejó cualquier duda: “No conozco a nadie”, cerró, dejando en claro que, por ahora, su prioridad está puesta en su familia.