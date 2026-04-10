Polémica con Pampita por un raro comentario a la Mona Jiménez durante una entrevista

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Así las cosas, con el sí del cuartetero, la cuestión es que la Mona Jiménez habló a corazón abierto de su infancia y el entorno humilde en el que creció. Fue allí cuando el cantante cordobés recordó que siete décadas atrás en su casa ni siquiera tenían baño. "Teníamos un pozo ciego a unos 25 o 30 pasos de donde dormíamos. Es decir, había que salir para llegar a ese pozo", recordó nostálgico.

Acto seguido, repasó las vicisitudes que implicaba poder llegar hasta el baño, aquel baño que no tenía absolutamente nada más que un pozo. "Los inviernos eran crudos, 4 grados bajo cero hacía, y había que ir caminando. Te morías de frío. Mi papá incluso nos decía 'tengan cuidado, no se vayan a caer al pozo que es peligroso, ni tampoco acepten que nadie los acompañe. Vayan solos'", confió.

Así, Pampita quiso saber cuál fue su sensación cuando tuvo su "primera casa". "Ah... no sabés lo que fue. La alegría... el cambio. Mi papá cumplía 25 años de trabajo en EPEC, la empresa de electricidad de Córdoba. Y como reconocimiento le daban una casa", contó La Mona con los ojos brillosos de emoción.

Fue allí cuando la modelo lo interrumpió para acotar: "un plan social", a modo de interpretación del relato de músico. Pero Jiménez inmediatamente la corrigió. "¡No!, un reconocimiento", señaló tajante. Y si bien el cordobés continuó la charla con la mejor predisposición, lo cierto es que desde las redes ese comentario de la modelo no fue bien recibido.

Así, una enorme cantidad de comentarios en las redes sociales no dudaron en cuestionar el comentario de Carolina Pampita Ardohain, al punto tal de catalogarla de "gorila" y hasta comenzaron una campaña para que dejen de mirarla. Ahora lo que muchos otros se preguntar es si saldrá a explicar cuál fue la intención de sus dichos.

Mona Jiménez y Pampita - captura Infobae

Cuál fue la sorpresiva confesión de Roberto García Moritán sobre su compromiso con Pampita

El romance entre Roberto García Moritán y Pampita tuvo un inicio tan vertiginoso como mediático. En octubre de 2019, apenas tres meses después de haber comenzado su relación, el empresario sorprendió a la modelo con una propuesta de casamiento durante un exclusivo viaje a Punta Cana.

La escena no pasó desapercibida y rápidamente se volvió viral: el video mostró a Roberto García Moritán arrodillado frente a Pampita, en una puesta en escena cuidadosamente diseñada sobre la playa. Velas encendidas, música en vivo y un impactante show de fuegos artificiales formaron parte de una postal soñada que captó la atención de todos. Semanas más tarde, en noviembre, la pareja dio el “sí” en una boda que se organizó en tiempo récord. Sin embargo, la historia tendría un giro inesperado años después, con una escandalosa ruptura hacia fines de 2024.

Mucho tiempo después de aquel episodio, el exfuncionario visitó el programa La mañana con Moria (El Trece), donde recordó ese momento clave de su relación y respondió sin vueltas a una pregunta que generó polémica. Fue Moria Casán quien puso el tema sobre la mesa con su estilo frontal: "Cuando estuviste en Tulum y le propusiste casamiento, ¿esa cosa te la obligó a hacer Carolina? Porque a mí me parece tan terrible que un hombre se arrodille a pedirle casamiento a una mujer".

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Lejos de esquivar la consulta, Roberto García Moritán respondió con sinceridad: "Yo hubiera hecho cualquier cosa por ella". Ante esa respuesta, la conductora redobló la apuesta y deslizó: "Digo, a este hombre lo obligaron...".

Entre risas, él aclaró la situación y buscó despejar cualquier duda: "Aclaro que no me apretaron". Luego, profundizó en cómo se gestó aquella propuesta tan comentada: "Estábamos nosotros dos solos. La realidad es que ella me venía mostrando videos de propuestas de casamiento que le gustaban, todas muy espectaculares, estaba adoctrinado".

En ese sentido, detalló que ya tenía decidido dar ese paso durante el viaje y que recurrió al hotel para montar una escena inolvidable: "En ese viaje que hicimos yo estaba decidido a pedirle que se casara conmigo entonces me senté con la gente del hotel y les pregunté qué me podían dar para que esta propuesta de casamiento sea inolvidable. Me dijeron elefantes, fuegos artificiales, cañones, flores y dije meté todo. El hotel me ayudó mucho".

Por último, también se refirió a los beneficios que suelen recibir las figuras públicas, marcando su postura personal: "Me da mucha vergüenza y pudor, no hago canje por filosofía, lo hago de buena onda. Pero sí me he visto beneficiado alguna vez sobre todo por el arrastre de Carolina".