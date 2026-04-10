Descubren que Anna del Boca ingresó a la casa de Gran Hermano con un particular objeto oculto
La hija de Andrea del Boca ingresó a la casa de Gran Hermano y tuvo un inesperado gesto con algunos de los participantes. El video.
10 abr 2026, 08:46
Descubren que Anna del Boca ingresó a la casa de Gran Hermano con un particular objeto oculto
Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche distinta, cargada de tensión y sorpresa, con el regreso de la dinámica “Congelados”. Pero lo que nadie esperaba era el ingreso de Anna del Boca, quien irrumpió en la casa tras la salida de su madre, Andrea, luego del fuerte accidente en la cocina que la dejó con heridas en el rostro.
La joven ingresó con un objetivo claro: retirar la valija y las pertenencias de la actriz. Sin embargo, su paso fue mucho más que eso. En cuestión de segundos, marcó posicionamientos, dejó apoyos explícitos y lanzó frases que ya repercuten fuerte afuera.
“¡Qué energía pesada! ¡Qué emoción! Hola Manu, sabés que en mí tenés una aliada siempre, gracias”, expresó al cruzarse con Manuel Ibero, dejando en evidencia su respaldo.
Luego fue directo a otra de las participantes más cercanas a su madre: “Necesito abrazar a Yipio, te quiero, sos una mujer hermosa”, dijo, sin ocultar su afecto, y deslizó que la quiere ver en la final.
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Pero el momento más fuerte llegó cuando se presentó ante toda la casa y dejó una frase que sonó a advertencia: “Voy a ser clara, hay Del Boca para rato. Y que esta visita sea un símbolo de la fortaleza que tenemos”.
Lejos de cerrar en tono calmo, redobló la apuesta antes de irse: “¡Cuiden la casa, en cualquier momento vuelvo! Ojo conmigo. Y a los perritos falderos, que ladren y sigan ladrando. El que se porta mal no se lleva el premio. Y tampoco el cariño de la gente”.
Pero lo más llamativo fue que descubieron que Anna ingresó a la casa de Gran Hermano con un auricular en uno de sus oídos, cosa que no había sucedido antes con otras personas que también participaron en el segmento Congelados.
"Hola Auricular?", destacó Ángel de Brito compartiendo una caputura de pantalla. Y en las redes luego comentaron: "Anna entró con un retorno para escuchar indicaciones de la producción".