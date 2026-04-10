Descubren que Anna del Boca ingresó a la casa de Gran Hermano con un particular objeto oculto

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Pero el momento más fuerte llegó cuando se presentó ante toda la casa y dejó una frase que sonó a advertencia: “Voy a ser clara, hay Del Boca para rato. Y que esta visita sea un símbolo de la fortaleza que tenemos”.

Lejos de cerrar en tono calmo, redobló la apuesta antes de irse: “¡Cuiden la casa, en cualquier momento vuelvo! Ojo conmigo. Y a los perritos falderos, que ladren y sigan ladrando. El que se porta mal no se lleva el premio. Y tampoco el cariño de la gente”.

Pero lo más llamativo fue que descubieron que Anna ingresó a la casa de Gran Hermano con un auricular en uno de sus oídos, cosa que no había sucedido antes con otras personas que también participaron en el segmento Congelados.

"Hola Auricular?", destacó Ángel de Brito compartiendo una caputura de pantalla. Y en las redes luego comentaron: "Anna entró con un retorno para escuchar indicaciones de la producción".