Se confirmó la peor noticia para Andrea del Boca y su continuidad en Gran Hermano

La actriz Andrea del Boca sufrió una fuerte caída dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por la cual fue asistida de inmediato por sus compañeros y luego trasladada de urgencia a una clínica.
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Tras el fuerte accidente que sufrió en la casa el lunes se confirmó cuál será el futuro de la actriz Andrea del Boca dentro del reality Gran Hermano.
La actriz Andrea del Boca sufrió una fuerte caída dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por la cual fue asistida de inmediato por sus compañeros y luego trasladada de urgencia a una clínica.
Lo cierto es que este martes se confirmó que Andrea del Boca no seguirá en el reality a pocas horas del grave accidente que paralizó a todos en la casa.
Las imágenes de la caída de la actriz en la cocina y siendo asistida de inmediato por sus compañeros causó mucha preocupación. Tras ser revisada por médicos en un primer instante, fue derivada a una clínica para una mejor evaluación.
"Hace instantes se cayó Andrea en la casa. En este momento la están atendiendo los médicos", informó el conductor del programa Santiago del Moro.
Las imágenes de la accidente de por sí fueron muy fuertes y se notaron al instante los gestos de mucho dolor de la actriz tras el impacto con su boca en el piso.
Este martes por la mañana se confirmó finalmente que Andrea del Boca no podrá regresar a la casa por recomendación médica después de la evaluación hecha y los resultados de los estudios.
"Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa", se precisó en un comunicado desde la cuenta oficial en redes del programa Gran Hermano.
Y se agregó: "Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicacion médica, no continuará en la competencia".
De esta manera se confirmó de manera oficial que la actriz no regresará al programa tras el fuerte accidente que sufrió en la noche del lunes dentro de la casa.
Andrea del Boca sufrió una dura caída al suelo al tropezarse y caer con su boca al suelo en el sector de la cocina sin poder llegar a acomodar sus manos para amortiguar el golpe.
Fue el conductor Santiago del Moro quien dio detalles de lo sucedido y cuál era su estado de salud en medido de una profunda preocupación por su estado de salud tras conocerse las imágenes.
“Un accidente doméstico que puede tener cualquiera caminando en la cocina. Andrea se traba, se cae de boca y no tiene la reacción y cae", comentó el conductor.
Y agregó al respecto: "Le están haciendo en este momento una tomografía facial y una radiografía de tórax. Esto acaba de pasar y está ahora en la clínica”.
En las imágenes se puede ver cómo la actriz se tapa su boca con mucho dolor y envuelta en llanto, mientras sus compañeros trataban de contenerla y la pidieron a Gran Hermano por la presencia de asistencia médica.