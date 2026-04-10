Gimena Accardi mostró el novedoso retoque estético que se hizo en la cara: "Tengo pánico a..."

A meses de separarse de Nico Vázquez tras 18 años juntos, Gimena Accardi compartió su secreto de belleza en las redes sociales y sorprendió a sus seguidores.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La actriz Gimena Accardi dio detalles del reciente tratamiento estético que se realizó en su rostro y sorprendió a sus seguidores en las redes.
A meses de separarse de Nico Vázquez tras 18 años juntos, Gimena Accardi compartió su secreto de belleza en las redes sociales y sorprendió a sus seguidores.
La actriz de 40 años mostró el retoque estético que se hizo en la cara y dio detalles del novedoso implementado por recomendación de su dermatólogo de confianza.
Fue a raíz de algunaos comentarios que le hicieron vía Instagram consultándole si se había hecho algo en su cara, lo que dio pie a una minuciosa explicación de la artista.
“¿Quién te hizo la carita?”, comentó con humor la actriz en sus historias sobre algunos comentarios recibidos y ahí explicó en qué consiste la técnica que implentó recientemente de origen suizo, cuánto tiempo demorará en notarse los cambios, y remarcó su postura a favor de los tratamientos no invasivos.
"Ustedes ya saben que soy abanderada de los tratamientos no invasivos con láser y que me cambiaron la piel, marcas de acé, etc", comenzó Gimena Accardi su relato.
Y detalló: "Probé esto llamado sculptra, es un tratamiento bioestimulador inyectable suizo a base de ácido poliláctico que estimula la producción natural de tu colágeno”.
"Obviamente me lo hice con mi dermatólogo de hace más de 12 años", aclaró al instante como dato fundamental para que todos confíen en profesionales de confianza.
Y dejó en claro por qué está a favor de este mecanismo de procedimientos estéticos: “Yo amo estos tratamientos porque le tengo pánico a los rellenos. Siempre que se hagan estos tratamientos médicos procuren caer en manos de médicos especialistas que trabajen con productos de calidad", se sinceró.
Sobre este método en particular, la actriz aportó más información: “El Sculptra mejora la firmeza y el volumen de la piel de manera progresiva y duradera. Recién al mes y medio se empiezan a ver los resultados porque, al no ser un relleno inmediato, es el tiempo que lleva la producción natural de tu propio colágeno”.
En ese sentido, comentó además que aprovechó también para realizarse un tratamiento de láser en los labios con el método láser dúo lips mostrándo una imagen en plena sesión: “Es una combinación de dos tecnologías láser premium para estimular el colágeno propio, dar volumen natural y mejorar la calidad y la tonalidad de la boca. Le da brillo, luminosidad y volumen natural”, cerró la artista compartiendo sus secretos estéticos para lucir espléndida.
Gimena Accardi mostró después en las redes sociales el pequeño inconveniente doméstico que sufrió en su domicilio producto de una sorpresiva inundación, de la cual se dio cuenta al despertar y que pudo resolver de inmediato.
"No todo es estética, también me desperté con la casa inundada (ya está solucionado)", precisó la actriz vía historias de Instagram con una imagen del agua en el interior de su casa que por suerte fue solucionado.