Las primeras e impactantes imágenes de la serie de Silvina Luna, grabadas por ella misma

La serie no solo promete mostrar el lado más íntimo de Silvina, sino también abrir un debate necesario: cómo los prejuicios y las exigencias estéticas pueden convertirse en una carga mortal. Su voz, registrada en primera persona, se convierte en testimonio y advertencia, en un recordatorio de que la perfección es una ilusión que puede costar demasiado cara.

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Cuál fue el último deseo de Silvina Luna antes de morir, según Fernando Burlando

Este jueves, Fernando Burlando habló sobre Perfecta: La voz de Silvina Luna, el documental que prepara Netflix y que tiene previsto su estreno para 2027. La producción incluirá registros inéditos que la propia modelo grabó antes de su fallecimiento, un material que promete conmover.

En una entrevista telefónica con Desayuno Americano (América TV), Pamela David le consultó al abogado -representante legal de la familia de la ex Gran Hermano- si Silvina había manifestado a su hermano Ezequiel la voluntad de que ese contenido se difundiera.

Sin titubear, Burlando respondió: “Personalmente creo que sí, que era uno de los deseos o voluntades de Silvina y no es que Ezequiel lo interpretó, fue manifiesto: ella quería a toda costa ir registrando, documentando situaciones porque sabía que este triste final iba a llegar, ella sabía que su vida iba a terminar producto de este tema”. De esta manera, subrayó que la decisión de dejar testimonio audiovisual fue consciente y no casual, marcada por la gravedad de su cuadro de salud.

En otro tramo de la charla, el letrado dio detalles sobre el estado de la causa judicial que investiga la muerte de la modelo. El principal acusado es Aníbal Lotocki, señalado por haberle aplicado metacrilato en exceso, lo que derivó en complicaciones que terminaron con su fallecimiento en agosto de 2023. Burlando fue categórico: “Venimos transitando un camino donde la Justicia entendió que esto no puede quedar impune”.

De todos modos, reconoció que el proceso enfrenta obstáculos legales: “Obviamente en el camino hay muchísimas curvas porque, desde la base de que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho, nos están poniendo algunas trabas que, entiendo, las vamos a poder sortear”.

También se refirió a la situación judicial del médico: “Él (Lotocki) está condenado a 8 años de prisión no por una causa de homicidio sino por las lesiones graves. Lo que hay que entender es que esas lesiones graves, en el caso de Silvina, provocaron su muerte. Eso está comprobado, hay una pericia que es contundente”.

Finalmente, al hablar del padecimiento de la modelo, Burlando fue gráfico: “El metacrilato, este material que yo no diría que es pegamento, eran adoquines. Todo esto estaba masificado en determinados lugares, circuló por su organismo. Presenciar la autopsia de Silvina fue entender cómo padecía”.