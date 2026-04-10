Estefi Berardi apuntó contra Mica Viciconte y reveló algo muy fuerte sobre ella: "Era conocida como..."

Y como si fuera poco, cerró con una sentencia que dejó claro su punto de vista: “Ella se queja, pero ella abre la puerta”.

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Por qué Mica Viciconte volvió a enfurecerse tras el nuevo cruce entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Tras el momento de angustia y lágrimas de Fabián Cubero en una entrevista con A la Tarde (América TV), la que salió a dar su punto de vista sobre la nueva controversia entre su pareja y la ex, Nicole Neumann, fue Mica Viciconte.

En diálogo con Puro Show (El Trece), la panelista prefirió no involucrarse demasiado en lo que se comentaba acerca de la internación de Allegra, la hija que Cubero comparte con Nicole.

"No voy a opinar de nada chicos perdón. Estoy muy tranquila y muy segura de verdad. No voy hablar de nada. No hice ningún gesto, ni sí, ni no, nada de nada", expresó al inicio de la nota.

Luego, sin profundizar en la disputa, añadió: "Estoy tranquila. Todo afecta en general chicos, tampoco podemos fingir demencia, pero no pasa nada. Creo que en mi vida hay límites, así que no voy a hablar”.

Antes de retirarse, Viciconte no ocultó su malestar con el ciclo de espectáculos y apuntó directamente contra uno de sus conductores, Matías Vázquez.

“Le mando un beso a toda la gente, sobre todo a los panelistas que a veces no miden las cosas y lastiman. No crean nada de lo que dice esa mesa, es puro show. Nada creíble, son un desastre. Mati deja que mucho que desear”, lanzó visiblemente molesta.

Y continuó con ironía hacia los integrantes del programa: “Para mí no son buenos profesionales, para mí es Puro show, tienen un buen nombre“.

“Yo trabajé de panelista y está bárbaro que hay que llevar y traer, tiene que haber una mesa dividida, pero cuando eso no sucede y dicen cualquier estupidez total de que mida no está bueno", remarcó Mica Viciconte.

Más tarde, al volver al estudio y ver la entrevista, Vázquez respondió: "El Puro show lo hacen ustedes: vos, Fabián, también un poco Nicole, y las víctimas son las nenas. Hacemos espectáculo y analizamos el chimento".