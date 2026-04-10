Estefi Berardi apuntó contra Mica Viciconte y reveló algo muy fuerte sobre ella: "Era conocida como..."

No es novedad que entre Estefi Berardi y Mica Viciconte la relación nunca fue buena. Se conocieron en Combate (El Nueve) y desde aquel entonces quedó marcada una enemistad que, cada tanto, vuelve a florecer.
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En Bendita, Estefi Berardi apuntó contra Mica Viciconte y la acusó de abrir la puerta a los conflictos que luego critica.
No es novedad que entre Estefi Berardi y Mica Viciconte la relación nunca fue buena. Se conocieron en Combate (El Nueve) y desde aquel entonces quedó marcada una enemistad que, cada tanto, vuelve a florecer.
Ahora, en Bendita (El Nueve), Berardi disparó contra Viciconte después de que la rubia se mostrara molesta con unos cronistas por los comentarios en torno al conflicto con Nicole Neumann y Fabián Cubero.
“Es raro que se queje de los periodistas y de los programas de espectáculos cuando ella salió de Combate y pasó por el Bailando. Era conocida como la más quilombera”, planteó Berardi.
La panelista fue más allá y recordó un episodio que, según ella, contradice la postura de Viciconte: “A Micaela le molesta que hablen de su vida íntima, que debe ser doloroso porque no es lo mismo pelear por algo de la tele que por tu familia, pero ella una vez subió un video de la hija de Nicole en la nieve y puso que su mamá no la ayudaba, que estaba pasando por un camino peligroso”.
Y como si fuera poco, cerró con una sentencia que dejó claro su punto de vista: “Ella se queja, pero ella abre la puerta”.
Tras el momento de angustia y lágrimas de Fabián Cubero en una entrevista con A la Tarde (América TV), la que salió a dar su punto de vista sobre la nueva controversia entre su pareja y la ex, Nicole Neumann, fue Mica Viciconte.
En diálogo con Puro Show (El Trece), la panelista prefirió no involucrarse demasiado en lo que se comentaba acerca de la internación de Allegra, la hija que Cubero comparte con Nicole.
"No voy a opinar de nada chicos perdón. Estoy muy tranquila y muy segura de verdad. No voy hablar de nada. No hice ningún gesto, ni sí, ni no, nada de nada", expresó al inicio de la nota.
Luego, sin profundizar en la disputa, añadió: "Estoy tranquila. Todo afecta en general chicos, tampoco podemos fingir demencia, pero no pasa nada. Creo que en mi vida hay límites, así que no voy a hablar”.
Antes de retirarse, Viciconte no ocultó su malestar con el ciclo de espectáculos y apuntó directamente contra uno de sus conductores, Matías Vázquez.
“Le mando un beso a toda la gente, sobre todo a los panelistas que a veces no miden las cosas y lastiman. No crean nada de lo que dice esa mesa, es puro show. Nada creíble, son un desastre. Mati deja que mucho que desear”, lanzó visiblemente molesta.
Y continuó con ironía hacia los integrantes del programa: “Para mí no son buenos profesionales, para mí es Puro show, tienen un buen nombre“.
“Yo trabajé de panelista y está bárbaro que hay que llevar y traer, tiene que haber una mesa dividida, pero cuando eso no sucede y dicen cualquier estupidez total de que mida no está bueno", remarcó Mica Viciconte.
Más tarde, al volver al estudio y ver la entrevista, Vázquez respondió: "El Puro show lo hacen ustedes: vos, Fabián, también un poco Nicole, y las víctimas son las nenas. Hacemos espectáculo y analizamos el chimento".