Yanina Latorre liquidó a Denise Dumas por meterse con su mamá: "Con esa cara de buena es..."

Yanina Latorre nunca se queda callada y, cuando se trata de su madre Dora, mucho menos. La conductora dejó en claro que no tolera comentarios sobre ella, ni siquiera en tono de broma, como ocurrió recientemente con Denise Dumas.
Yanina Latorre estalló contra Denise Dumas tras un comentario en LAM que involucró a su madre Dora.
El conflicto se originó días atrás, cuando Pilar Smith lanzó un enigmático después de que Yanina lo contara en Sálvese quien pueda. Según su relato, la situación se desató porque en LAM no la respaldaron y Denise fue la primera en marcar distancia: “Ay, qué mal que estuvo Yanina”. Indignada, Latorre se preguntó en su programa radial de El Observador: “¿Por qué estuve mal si yo lo había dicho antes?”.
La tensión escaló aún más cuando Yanina confesó: “Ayer vi LAM y me peleé con Denise Dumas. Estoy enojada porque me atacó con algo que no me tendría que haber atacado y se metió con mi mamá”. Aunque Pía Shaw intentó bajarle el tono asegurando que había sido un chiste, Latorre no lo tomó de esa manera.
Con su estilo filoso, agregó: “No la defiendas, que con esa cara de buena es malísima. Es tremenda. Se hace la ‘yo no fui’, la pobrecita y te va mandando ponzoña”.
Y lanzó enojadísima: “Dijo: ‘Es más mala que la madre de Yanina’, por qué no te metés con tu mamá”.
El derecho a réplica de Zoe Bogach frente a su ex, Manuel Ibero, dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se convirtió en un momento cargado de tensión y derivó en una fuerte reacción de Yanina Latorre. Tras conversar con el hermano del participante sobre un supuesto episodio de violencia familiar, la panelista cuestionó con dureza la manera en que se manejó la situación y apuntó directamente contra Zoe y su madre.
El encuentro cara a cara, que parecía destinado a cerrar una historia atravesada por conflictos, terminó desviándose hacia otro terreno. Zoe confesó que aceptó participar no solo por lo emocional, sino también porque había una propuesta laboral vinculada al streaming de Telefe, lo que restó protagonismo al costado sentimental del reencuentro.
La conductora de SQP (América TV) reaccionó con una frase filosa: "Si soy la mamá de Manu agarro una escopeta y a la piba la mato". Aunque no fue literal, Aixa decidió marcar un límite y subrayó la importancia de medir las palabras, sobre todo en un contexto social tan delicado.
“No voy a mencionar lo que pasó en Santa Fe hace dos días porque creo que todos lo sabemos”, dijo en referencia al adolescente de 15 años que ingresó armado a una escuela con una escopeta y mató a un compañero. Luego agregó: “Estamos hablando de Gran Hermano, un programa de televisión. Ese es el parámetro”.
Conmovida, profundizó su postura y diferenció lo mediático de lo personal: “Yanina Latorre, como chimentera te admiro. Que vos hables bien o mal de mí, de mi hija, no me importa nada de lo que digan ni vos ni nadie. Pero ahora, que vos, como mujer, como madre -como dijiste-, ¿agarrás una escopeta y matás a alguien?”.
“¿Sos consciente del mensaje que estás dando? ¿Sos consciente de lo que acaba de pasar hace dos días en Santa Fe?”, insistió, elevando el tono de su reclamo.
Además, cerró con otra declaración contundente: “Yo me saco el sombrero, como chimentera sos la número uno. Para mí es un éxito que vos me nombres. Ahora, que digas que vas a matar a mi hija o que matarías a mi hija, estás muy mal”.
La polémica se intensificó cuando Yanina respondió en LAM (América TV) al descargo de Aixa Abasto. Lejos de retractarse, eligió minimizar el tema y redoblar la apuesta con frases sin filtro.
"Ella y la hija viven de hacer descargos y tomar todo como les conviene. No voy a explicar nada porque es una pelotudez", lanzó, dejando claro que no pensaba dar marcha atrás ni justificar sus palabras.
Respecto a la frase que generó mayor repercusión, y pese al contexto sensible por lo ocurrido en Santa Fe, fue tajante: "Lo de la escopeta y mató a todos lo dije en LAM durante diez años y toda la vida". Y sumó: "Es una estupidez total. No merece ni análisis. Hablo así. Las dos están buscando que hablemos de ellas".
Con su estilo frontal, defendió que se trató de una expresión habitual en su manera de hablar: "Hice la típica comparación yaninistica de que me tocas un pibe y te mato". Luego, se desligó de cualquier interpretación más profunda: "En lo que respecta a mí, no me siento ni tocada ni comparada con Santa Fe".
También mencionó el impacto en redes sociales y comparó reacciones: "Zoe tuvo que cerrar los comentarios y a mí nadie me pegó", concluyó.