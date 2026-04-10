El desgarrador pedido y crítica de Jorge Porcel Jr. a su padre desde el más allá

Y cuestionó fuerte: “Lo peor de vos es tu falta de misericordia, vos si tenés un hijo no podés ser un niño con tu hijo, tenés que ser un adulto. No podés negarte a un diálogo, ser un dictadorzuelo o alguien que es como una pared que no escucha".

"No podés abandonar a un hijo, lo que hiciste con la sucesión no tiene nombre y prohibir que yo trabaje en televisión tampoco y dejar dicho en muchos lugares que no me den trabajo...", siguió Jorge Porcel Jr. con firmeza.

"En fin, te perdono y te merecés el perdón de Dios y de Jesús que está por encima de todos nosotros, pero si tuviera que pedirte algo es, que desde allá arriba, es que me ayudes a salir adelante”, expresó a flor de piel el hijo del actor.

Embed

El conflicto de Jorge Porcel Jr. por la sucesión

Además, en su visita al ciclo televisivo, Jorge Porcel Jr. remarcó que existe una importante suma de dinero en disputa de una sucesión de su padre Jorge Porcel en Estados Unidos a lo que pidió: "En Estados Unidos hay millones de dólares, me gustaría tener una parte, lo que me corresponde".

“La otra familia no puede ser tan mala, no hay manera porque son gente carcomida por el rencor. Nadie ganó porque yo aparezco allá en cualquier momento y armo un despelote", cuestionó el mediático ante este inconveniente en ese trámite.

Y consultado por Moria Casán sobre el vínculo con la hermana, Porcel Jr. explicó: "No (hay diálogo) porque es un entorno muy hostil y muy cerrado. Hay veces que hay gente que tiene maldad y ellos saben las cosas que me han tocado a travesar a mi mamá y a mí".

En cuanto a la importancia de su apellido en la televisión, Porcel Jr. se lamentó de no tener oportunidades laborales: “¿Te pensás que a mí me llamó algún productor de televisión o radio para darme una mano? No. Nunca. Yo estudié, sé, hay cosas que puedo hacer bien, pero nunca nadie me ayudó”, concluyó.