El desgarrador pedido y crítica de Jorge Porcel Jr. a su padre desde el más allá

Jorge Porcel Jr. reapareció en televisión con un fuerte pedido a su padre, el actor y humorista Jorge Porcel, al hablarle al más allá directamente a cámara.
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Jorge Porcel Jr. dio un fuerte mensaje en televisión dirigido directamente a su papá, el actor Jorge Porcel, quien falleció en 2006.
Jorge Porcel Jr. reapareció en televisión con un fuerte pedido a su padre, el actor y humorista Jorge Porcel, al hablarle al más allá directamente a cámara.
Fue durante su visita al programa La mañana con Moria (El Trece) cuando la conductora le planteó qué le diría a su papá, el famoso artista que falleció en 2006 a los 69 años.
Ahí Jorge Porcel Jr., hijo del recordado actor y Norma de Mauricio, miró fijo a la cámara y recordó algunos momentos no tan gratos de su infancia con su papá.
“Lo que te tengo que agradecer es la educación que me diste, que te esmeraste mucho con mi mamá. Eso es lo que me salvó de lo peor de vos”, comenzó.
Y cuestionó fuerte: “Lo peor de vos es tu falta de misericordia, vos si tenés un hijo no podés ser un niño con tu hijo, tenés que ser un adulto. No podés negarte a un diálogo, ser un dictadorzuelo o alguien que es como una pared que no escucha".
"No podés abandonar a un hijo, lo que hiciste con la sucesión no tiene nombre y prohibir que yo trabaje en televisión tampoco y dejar dicho en muchos lugares que no me den trabajo...", siguió Jorge Porcel Jr. con firmeza.
"En fin, te perdono y te merecés el perdón de Dios y de Jesús que está por encima de todos nosotros, pero si tuviera que pedirte algo es, que desde allá arriba, es que me ayudes a salir adelante”, expresó a flor de piel el hijo del actor.
Además, en su visita al ciclo televisivo, Jorge Porcel Jr. remarcó que existe una importante suma de dinero en disputa de una sucesión de su padre Jorge Porcel en Estados Unidos a lo que pidió: "En Estados Unidos hay millones de dólares, me gustaría tener una parte, lo que me corresponde".
“La otra familia no puede ser tan mala, no hay manera porque son gente carcomida por el rencor. Nadie ganó porque yo aparezco allá en cualquier momento y armo un despelote", cuestionó el mediático ante este inconveniente en ese trámite.
Y consultado por Moria Casán sobre el vínculo con la hermana, Porcel Jr. explicó: "No (hay diálogo) porque es un entorno muy hostil y muy cerrado. Hay veces que hay gente que tiene maldad y ellos saben las cosas que me han tocado a travesar a mi mamá y a mí".
En cuanto a la importancia de su apellido en la televisión, Porcel Jr. se lamentó de no tener oportunidades laborales: “¿Te pensás que a mí me llamó algún productor de televisión o radio para darme una mano? No. Nunca. Yo estudié, sé, hay cosas que puedo hacer bien, pero nunca nadie me ayudó”, concluyó.