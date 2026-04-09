Carmiña se burló de los dientes de Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano: "Las porcelanas..."

En esa misma línea, fue aún más contundente al denunciar un trato desigual entre los participantes: “Hay distintas varas para una sanción, para salir del aire y para cortar una transmisión”, sostuvo.

Por último, la panelista dejó entrever una experiencia propia que la habría incomodado dentro del programa: “A mí me hicieron zoom cuando dije lo que dije y a otros les cortaron”, expresó, alimentando la polémica sobre los criterios de producción en uno de los realities más vistos del país.

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Por qué preocupa el estado anímico de Andrea del Boca tras su salida de Gran Hermano

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no solo dejó repercusiones televisivas, sino que en las últimas horas derivó en una creciente preocupación por su estado anímico. Distintas versiones aseguran que la actriz atraviesa un momento complejo, marcado por la exposición y situaciones personales que se reactivaron.

Tras el episodio que precipitó su despedida del reality, Del Boca optó por mantenerse alejada del foco mediático. Según trascendió, permanece en su casa, contenida por su entorno más cercano, mientras procesa lo ocurrido.

Quien aportó detalles fue Guido Záffora en DDM (América TV). El panelista fue contundente al describir el escenario: “Hay una crisis total con Andrea Del Boca, las imágenes de su caída son impactantes”, señaló, en referencia al accidente que cobró mayor visibilidad tras la difusión de nuevos videos por parte de Santiago del Moro.

De acuerdo a su relato, el impacto no fue solo físico. “Andrea no la está pasando bien, está en su casa. Hablé con su entorno y está sorprendida con lo que ve en la televisión”, explicó, dejando en claro que la repercusión mediática tuvo un fuerte efecto emocional.

En ese sentido, también remarcó que la respuesta del público no habría sido la esperada. “Pensaba que la gente la quería más y se encontró con un panorama distinto”, deslizó, en alusión a las críticas y comentarios que circularon en redes.

Como si fuera poco, a este contexto se sumó la reciente aparición de Ricardo Biasotti en el Senado, un tema sensible en la vida de la actriz. “Sintió mucho enojo al verlo. Coincidió justo con su salida del programa”, detalló Záffora, marcando cómo ambos factores se cruzaron en un momento particularmente vulnerable.

Mientras tanto, la actriz continúa resguardada. Según indicaron, su familia la acompaña de cerca y la información sobre lo que sucede públicamente le fue llegando de manera gradual. El dato más fuerte, sin embargo, describe su estado actual: “Andrea ayer lloró todo el día, está angustiada y no quiere saber nada con Gran Hermano. Siente que es una exposición”.

Un cuadro que refleja un presente sensible para Andrea del Boca, atravesado por el impacto del accidente, la repercusión mediática y conflictos personales que volvieron a tomar protagonismo.