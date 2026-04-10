Se filtró una foto de Floppy Tesouro tras su nueva internación y la preocupación es total

Tras aquella publicación en la que se la podía ver internada en una sala de terapia, en las últimas horas volvió a generarse repercusión por una nueva imagen. Esta vez, quien difundió la foto fue su pareja, Salvador Becciu, a través de sus historias de Instagram.

En la postal se observa a la modelo durante su internación, reflejando el momento que atraviesa tanto en lo físico como en lo emocional. Junto a la imagen, Salvador Becciu le dedicó unas palabras de aliento que no pasaron desapercibidas: “Ella le pone garra a todo corazón”, escribió, y sumó un mensaje cargado de optimismo para llevar tranquilidad: “Floppy va a estar todo bien”, menaje que fue bien recibido por la modelo quien no dudó en compartirlo en sus historias virtuales mientras espera la total recuperación para ser dada de alta.

IG Floppy Tesouro internada

Por qué Floppy Tesouro debió ser internada en marzo pasado

Durante marzo de este año, Floppy Tesouro atravesó un momento delicado que la obligó a ser internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi. La propia modelo fue quien decidió contar lo que le estaba pasando a través de sus redes sociales, donde llevó preocupación por su estado de salud, pero al mismo tiempo intentó transmitir calma a quienes la siguen día a día.

Desde su cuenta de Instagram, y con una imagen en la que se la veía recostada en una cama del centro médico, detalló el cuadro que enfrenta y explicó por qué había estado ausente en los últimos días. “Quería contarles que estuve un poco desaparecida estos días porque estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: Neuralgia del trigémino, muy doloroso. Ya estoy medicada y controlada”, expresó en sus historias.

Floppy Tesouro internada

En ese mismo mensaje, la influencer dejó en claro que se encuentra contenida por profesionales y que su evolución está siendo monitoreada de cerca. Además, no dejó pasar la oportunidad para agradecer el acompañamiento recibido en este contexto complicado. “Gracias al equipo médico, a mi familia, amigos y a todos ustedes por sus mensajes con tan linda energía”, escribió con evidente gratitud.

En medio de ese panorama, Floppy Tesouro también compartió postales que reflejaron el sostén emocional fundamental que tuvo en ese momento. Su hija, Moorea, y su pareja, Salvador Becciu, se mostraron presentes en todo momento, acompañándola durante la internación. De hecho, la modelo publicó una imagen muy especial junto a la pequeña, a quien le dedicó un mensaje cargado de ternura: “Mi enfermerita preferida. Ella me cuida”, comentó junto a la foto en la que la niña le alcanzaba un vaso de agua.

Floppy Tesouro internada 2

Por otro lado, aquel inesperado episodio de salud también impactó en sus planes personales. La pareja tenía previsto celebrar un nuevo mes juntos, pero debieron dejar de lado la celebración. Con una mezcla de resignación y amor, la mediática lo expresó públicamente: “Teníamos otros planes para el cumple mes pero acá estamos, en las buenas y en las malas”. Un mensaje que deja ver la fortaleza del vínculo en medio de la adversidad.