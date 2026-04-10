Se filtró una foto de Floppy Tesouro tras su nueva internación y la preocupación es total
Una imagen desde el Sanatorio Otamendi mostró a la modelo nuevamente internada, con una vía y señales de inyecciones, lo que inevitablemente encendió las alarmas. Qué sucede con Floppy Tesouro.
10 abr 2026, 12:17
Se filtró una foto de Floppy Tesouro tras su nueva internación y la preocupación es total
Desde hace un tiempo, la salud de Floppy Tesouro se convirtió en un tema de preocupación. La modelo viene atravesando un cuadro delicado que se remonta al mes de marzo, cuando tuvo que recibir atención médica hospitalaria tras sufrir una serie de reacciones en su organismo luego de una anestesia odontológica aplicada previamente.
A partir de aquel episodio, la situación no logró estabilizarse por completo. En los últimos días, Floppy Tesouro volvió a sentir síntomas que encendieron las alarmas: un dolor persistente que no cedía y que la llevó a tomar una decisión urgente. Sin dudarlo, regresó al Sanatorio Otamendi, el mismo centro de salud donde ya había sido atendida en la instancia anterior por complicaciones derivadas de esas inyecciones.
En medio de este nuevo cuadro, la propia modelo utilizó sus redes sociales para contar en primera persona lo que estaba atravesando. Desde la clínica, relató los motivos que derivaron en su internación y llevó tranquilidad sobre el seguimiento médico que estaba recibiendo.“Quedé internada en el Sanatorio Otamendi por la alergia que me generó la mediación Dress (reacción alérgica fuerte). Acá controlada por todo el equipo médico”, expresó, dando detalles concretos de su estado.
Pero no todo quedó en una explicación médica. En ese mismo mensaje, Floppy Tesouro dejó ver el costado más sensible del momento que le toca vivir, al compartir sus emociones frente a esta situación inesperada.“No veo la hora de salir de todo esto. Mucha angustia e impotencia tengo, pero también poniendo garra para salir adelante”, confesó, evidenciando la mezcla de preocupación y fortaleza con la que enfrenta este proceso.
Tras aquella publicación en la que se la podía ver internada en una sala de terapia, en las últimas horas volvió a generarse repercusión por una nueva imagen. Esta vez, quien difundió la foto fue su pareja, Salvador Becciu, a través de sus historias de Instagram.
En la postal se observa a la modelo durante su internación, reflejando el momento que atraviesa tanto en lo físico como en lo emocional. Junto a la imagen, Salvador Becciu le dedicó unas palabras de aliento que no pasaron desapercibidas:“Ella le pone garra a todo corazón”, escribió, y sumó un mensaje cargado de optimismo para llevar tranquilidad: “Floppy va a estar todo bien”, menaje que fue bien recibido por la modelo quien no dudó en compartirlo en sus historias virtuales mientras espera la total recuperación para ser dada de alta.
Por qué Floppy Tesouro debió ser internada en marzo pasado
Durante marzo de este año, Floppy Tesouro atravesó un momento delicado que la obligó a ser internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi. La propia modelo fue quien decidió contar lo que le estaba pasando a través de sus redes sociales, donde llevó preocupación por su estado de salud, pero al mismo tiempo intentó transmitir calma a quienes la siguen día a día.
Desde su cuenta de Instagram, y con una imagen en la que se la veía recostada en una cama del centro médico, detalló el cuadro que enfrenta y explicó por qué había estado ausente en los últimos días. “Quería contarles que estuve un poco desaparecida estos días porque estoy internada por el cuadro que ya les había comentado: Neuralgia del trigémino, muy doloroso. Ya estoy medicada y controlada”, expresó en sus historias.
En ese mismo mensaje, la influencer dejó en claro que se encuentra contenida por profesionales y que su evolución está siendo monitoreada de cerca. Además, no dejó pasar la oportunidad para agradecer el acompañamiento recibido en este contexto complicado. “Gracias al equipo médico, a mi familia, amigos y a todos ustedes por sus mensajes con tan linda energía”, escribió con evidente gratitud.
En medio de ese panorama, Floppy Tesouro también compartió postales que reflejaron el sostén emocional fundamental que tuvo en ese momento. Su hija, Moorea, y su pareja, Salvador Becciu, se mostraron presentes en todo momento, acompañándola durante la internación. De hecho, la modelo publicó una imagen muy especial junto a la pequeña, a quien le dedicó un mensaje cargado de ternura: “Mi enfermerita preferida. Ella me cuida”, comentó junto a la foto en la que la niña le alcanzaba un vaso de agua.
Por otro lado, aquel inesperado episodio de salud también impactó en sus planes personales. La pareja tenía previsto celebrar un nuevo mes juntos, pero debieron dejar de lado la celebración. Con una mezcla de resignación y amor, la mediática lo expresó públicamente: “Teníamos otros planes para el cumple mes pero acá estamos, en las buenas y en las malas”. Un mensaje que deja ver la fortaleza del vínculo en medio de la adversidad.