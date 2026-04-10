María Fernanda Callejón se descolocó e insultó sin filtro a Yanina Latorre con una fuerte frase

La reacción de Callejón fue inmediata y explosiva: “¡Conchuda!”, lanzó sin filtro, confirmando que su enemistad con Latorre está más viva que nunca.

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Por qué Yanina Latorre fulminó a María Fernanda Callejón y habló de "extorsión" en la causa contra Ricky Diotto

Meses atrás, María Fernanda Callejón y Ricky Diotto volvieron a verse las caras en una nueva audiencia judicial, en el marco del enfrentamiento que mantienen. En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre dio a conocer información inédita sobre la batalla legal y económica entre los ex, que parece no tener fin.

“Me enteré de algo que es muy duro. En el tema de familia no llegan a ningún acuerdo porque ella quiere todo. Quiere quedarse con la casa, quiere quedarse con el auto, que él finalmente lo cedió", arrancó la comunicadora.

De acuerdo con Latorre, Diotto insiste en cada encuentro judicial que Callejón busca sostener un estilo de vida que él no puede afrontar. "Él declara en todas las audiencias que ella quiere vivir más grande de lo que puede: casa en un country, colegio privado”, subrayó Yanina.

La panelista también expuso las obligaciones económicas que Diotto viene cargando desde la separación. “Hasta ahora él viene pagando colegio, prepaga, manutención de la chica, tendrían que pagar la hipoteca de la casa, él no la puede pagar entera porque además se fue y se tuvo que alquilar un departamento, vivir, tener sus gastos, es odontólogo, tiene tres trabajos, y estuvo muy complicado”, relató.

"Él propone pagar mitad y mitad. Nunca llegaron a un arreglo. Solamente ella se quedó con el auto y paga el auto y las expensas de la casa. Todo lo demás el tipo y el tipo no lo puedo sostener", agregó Yanina.

Más adelante, la conductora se refirió al inicio de la causa por violencia de género y al giro que dio Callejón en las últimas horas: “Empieza la causa de violencia de género, él jura que no la tocó nunca y ella fue, habla de perspectiva de género, se compara con Julieta Prandi, dijo que estaba contenta, que el juez es humano…ella quería ir a juicio oral, y hoy cambió todo”.

“El abogado de ella tomó la palabra y dijo que ellos estaban abiertos a negociar. Cómo en una causa de violencia de género, que ella quería ir a juicio oral, al pibe le queda el mote para toda la vida…se comparó con Prandi…cuando una mujer denuncia lo que quiere es dejarlo preso, no hay negocio”, sumó Yanina.

“Todas son Julieta Prandi, pero después todas arreglan. No podés usar esto para extorsionar a un tipo. Quieren negociar y habría una propuesta del abogado de ella al abogado de él. Para dejar todo así y firmen la paz, ella pretende, que le deje la casa. Julieta Prandi no quería una casa, quería al hijo de p... preso”, concluyó.