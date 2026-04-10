María Fernanda Callejón se descolocó e insultó sin filtro a Yanina Latorre con una fuerte frase

María Fernanda Callejón la tiene entre ceja y ceja a Yanina Latorre. Y esta vez, aprovechó el revuelo que generó la pelea de la rubia con Denise Dumas para volver a disparar sin filtro en La Mañana con Moria (El Trece).
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María Fernanda Callejón explotó contra Yanina Latorre en La Mañana con Moria tras su pelea con Denise Dumas.
María Fernanda Callejón la tiene entre ceja y ceja a Yanina Latorre. Y esta vez, aprovechó el revuelo que generó la pelea de la rubia con Denise Dumas para volver a disparar sin filtro en La Mañana con Moria (El Trece).
El tema surgió cuando el programa analizaba el inesperado cruce entre la conductora de Sálvese quien pueda y la panelista de LAM (América TV). En medio del debate, Gustavo Méndez explicó: “Yanina defiende mucho a su familia, las balas le entran cuando hablan de su hija o de Diego Latorre…”.
Pero Callejón no se contuvo y lo interrumpió con una frase que dejó a todos helados: “Qué raro, porque ella habla de las familias y de los hijos de todo el mundo, la yarará. ¿Viste qué feo cuando hablan de tus hijos, boluda?”.
El clima se tensó aún más cuando, después de ver una nota de Latorre refiriéndose a su conflicto con Dumas, Moria Casán decidió elogiar a Dora, la madre de Yanina, y expresó su deseo de entrevistar a Lola Latorre. La “One” incluso destacó: “Lola una chica que estoy admirando, es una chica que estuvo en el Bailando, se bancó muchas cosas, se recibió de abogada… Y me gustaría preguntarle qué siente al ser hija de una mujer tan famosa…”.
La reacción de Callejón fue inmediata y explosiva: “¡Conchuda!”, lanzó sin filtro, confirmando que su enemistad con Latorre está más viva que nunca.
Meses atrás, María Fernanda Callejón y Ricky Diotto volvieron a verse las caras en una nueva audiencia judicial, en el marco del enfrentamiento que mantienen. En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre dio a conocer información inédita sobre la batalla legal y económica entre los ex, que parece no tener fin.
“Me enteré de algo que es muy duro. En el tema de familia no llegan a ningún acuerdo porque ella quiere todo. Quiere quedarse con la casa, quiere quedarse con el auto, que él finalmente lo cedió", arrancó la comunicadora.
De acuerdo con Latorre, Diotto insiste en cada encuentro judicial que Callejón busca sostener un estilo de vida que él no puede afrontar. "Él declara en todas las audiencias que ella quiere vivir más grande de lo que puede: casa en un country, colegio privado”, subrayó Yanina.
La panelista también expuso las obligaciones económicas que Diotto viene cargando desde la separación. “Hasta ahora él viene pagando colegio, prepaga, manutención de la chica, tendrían que pagar la hipoteca de la casa, él no la puede pagar entera porque además se fue y se tuvo que alquilar un departamento, vivir, tener sus gastos, es odontólogo, tiene tres trabajos, y estuvo muy complicado”, relató.
"Él propone pagar mitad y mitad. Nunca llegaron a un arreglo. Solamente ella se quedó con el auto y paga el auto y las expensas de la casa. Todo lo demás el tipo y el tipo no lo puedo sostener", agregó Yanina.
Más adelante, la conductora se refirió al inicio de la causa por violencia de género y al giro que dio Callejón en las últimas horas: “Empieza la causa de violencia de género, él jura que no la tocó nunca y ella fue, habla de perspectiva de género, se compara con Julieta Prandi, dijo que estaba contenta, que el juez es humano…ella quería ir a juicio oral, y hoy cambió todo”.
“El abogado de ella tomó la palabra y dijo que ellos estaban abiertos a negociar. Cómo en una causa de violencia de género, que ella quería ir a juicio oral, al pibe le queda el mote para toda la vida…se comparó con Prandi…cuando una mujer denuncia lo que quiere es dejarlo preso, no hay negocio”, sumó Yanina.
“Todas son Julieta Prandi, pero después todas arreglan. No podés usar esto para extorsionar a un tipo. Quieren negociar y habría una propuesta del abogado de ella al abogado de él. Para dejar todo así y firmen la paz, ella pretende, que le deje la casa. Julieta Prandi no quería una casa, quería al hijo de p... preso”, concluyó.