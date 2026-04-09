Nicole Neumann habló tras la angustia de Fabián Cubero y enfrentó la versión de crisis con Manu Urcera

"Son chicas y no da que tengan que sentirse en el apuro de aclarar nada ni defender a nadie", continuó.

Aprovechó además la ocasión para aclarar que no existe ningún acuerdo previo con Fabián Cubero que le impedía hacer por su cuenta la fiesta de 15 de Allegra, tema que generó mucho ruido y que cuestionó públicamente su ex.

"No había ningún arreglo. Lo del viaje lo hablé yo con Alu que es lo que tuvimos ganas en ese momento, después hablamos con mi hija lo de la fiesta y hicimos lo queteníamos ganas como corresponde, fin", aseguró.

Consultada por el cronista sobre las palabras de Cubero donde sostiene que Mica queda en la historia como "la mala de la película", Nicole Neumann optó por hacer un gesto con su cara y retirarse al instante: "No me interesa nada, no es mi tema, nada que contar de verdad", concluyó.

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Nicole Neumann desmintió los rumores de separación de Manu Urcera

En tanto, ante los trascendidos de una supuesta crisis y separación de Manu Urcera que surgieron en las últimas horas, Nicole Neumann le envió un mensaje al panelista Camilo García donde aclaró ese rumor con un categórico "no es verdad".

Y sobre la salud de su hija Allegra tras el revuelo que generó su internación explicó llevando tranquilidad: "Mi hija está súper, nunca fue nada grave, solo le pasaron medicación por vena y controlada por una alergia. El domingo a la mañana ya le habían dado el alta".