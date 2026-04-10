La serie de Silvina Luna destapó lo peor entre su hermano con Gustavo Conti y Ximena Capristo

A lo que Santiago Sposato amplió sobre la interna que se generó con esta producción: "Nos enteramos que hubo algunos allegados a Silvina Luna que no quisieron participar del documental y las razones eran que hay algunas personas que consideran que este documental, que es idea de Silvina Luna y empezó a grabar ella en vida, es un negocio del hermano".

"Esto es lo que me dijo una de las personas muy allegada a Silvina Luna en vida. Me contó algunas situaciones que molestaron a amigos de Silvina Luna por parte del hermano y otras personas que estaban con él y esto motivó que más de una persona que era muy allegada a Silvina Luna le haya dicho que no a Netflix para participar de este documental", continuó el periodista.

En ese sentido, destacó un momento clave del quiebre entre quienes acompañaron a Silvina Luna hasta los últimos instantes: "Me pusieron una fecha 6 de septiembre de 2023, el día que despidieron a Silvina Luna", adelantó.

Y ahí leyó el textual que le aportó una las personas presentes en el último adíos a Luna: "'Yo vi el momento que Barby Cobelo, una amiga de Silvina, no quería dejar entrar a Gustavo al panteón. Por pagar el velorio se pensó que era la dueña de ese momento'".

Sposato ante esto puso en contexto sobre lo que ocurrió por aquel entonces: "Hubo un fuerte enfrentamiento entre una amiga puntual de Luna y Gustavo Conti y otras personas. A Gustavo le achacaban que un día que Silvina estaba muy mal pidió por Instagram una cadena de oración y la familia interpretó ese momento como que expuso la gravedad de la situación de Silvina".

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Las primeras imágenes del documental del calvario que vivió Silvina Luna

En el programa Puro Show (El Trece) mostraron las primeras imágenes de la serie documental de Silvina Luna titulado Perfecta: La voz de Silvina Luna, con imágenes que ella misma registró de sus duras sesiones médicas y el dolor que padeció durante ese proceso.

"Se acaba de publicar el tráiler de lo que va a ser la serie sobre Silvina Luna, un documental que ella estaba preparando mientras estaba viva. Es muy fuerte, es tremendo, vuelve a abrir la herida que no se cerró de la muerte de Silvina”, comentó el conductor Pampito.

Y recordó: “Silvina Luna era una mujer muy querida en el medio, que se murió de la peor manera. Se fue muriendo de a poco durante años por una cuestión de que ella entró al quirófano para, entre comillas y con mucho cuidado, ser más linda, para arreglarse algo que no necesitaba, porque era una mujer hermosa, y que terminó con su vida”.