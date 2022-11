Nancy Pazos, muy polémica sobre Mora de Gran Hermano 2022: "No se sabe si es hombre o es mujer"

Si bien la madre de la participante había dicho algo al respecto, Nancy Pazos fue al hueso y dijo: "Mora no sabés si es hombre o mujer en su aspecto, y eso molesta", y sumó que "la estética" de la participante, "no hegemónica", tuvo de alguna manera que ver con que ya no forme parte del reality.

Embed

Además, la ex angelita recordó el paso de los amigos de la última eliminada de la casa por el ciclo que conduce Georgina Barbarossa: "Cuando escuché a los amigos hablando en inclusivo, dije afuera Mora".

Y cerró: "No porque a mi me moleste ese tipo de lenguaje, todo lo contrario, pero sí a mucha gente lo que es distinto le incomoda".

Gran Hermano 2022

Gran Hermano 2022: la mamá de Mora acusó que su hija quedó fuera de la casa por discriminación

Mora Jobarnisky se convirtió en la tercera eliminada de la casa de Gran Hermano 2022. La morocha de pelo cortó obtuvo una gran cantidad de votos y quedó afuera de la casa.

En una entrevista con A la Barbarossa, Telefe, Cristina, la mamá de la joven, fue muy dura con el resto de los participantes de la casa: "Creo que a mi hija la están castigando por su estilo. A ella la juzgan por su apariencia física", dijo.

image.png

"Es uno de los motivos por el que dejé de leer notas y comentarios de notas. La gente me escribía a mí para decirme que mi hija es 'un hombrecito' o 'que se defina'. Me parecieron mensajes muy violentos, desubicados", explicó.

Cristina sintió que Mora fue discriminada por tener un look masculino. "Mi Instagram no es público pero en Facebook y Twitter hay personas que se tomaron el tiempo de buscarme y escribirme mensajes en contra de ella".

Gastón Trezeguet, que además de ser un ex participante de Gran Hermano, le respondió: "La realidad es que uno no se puede guiar por esos comentarios. Realmente se trata de un juego y nada más".