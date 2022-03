Narda Lepes reveló su objetivo en la alimentación y generó polémica

Muchos asociaron estas declaraciones de Lepes con el alto precio de la carne en la actualidad producto de la inflación y los usuarios remarcaron - a modo de ironía- que se estaba cumpliendo a creces el objetivo planteado por la cocinera en cuanto a la alimentación.

narda lepes 1.jpg

“No es necesario que el menú sea cien por ciento vegetal, pero tampoco es necesario que siempre tenga carne. Si hacés la comida rica, hasta el más carnívoro va a comer otra cosa. Eso sería lo ideal: menos carne, menos harina y menos azúcar, más fruta y más verdura”, expresó Narda Lepes en la entrevista.

“Ser chef es mucho más amplio que hacer una receta o tener la técnica para cocinar. Hace 30 años que me dedico a esto y en todo este tiempo vi pasar a nutricionistas diciendo cosas aberrantes, que hoy ya no las pueden decir. Antes te decían que el huevo hacía mal, que la grasa era el demonio. No es cierto. A mi mamá le dijeron que la manteca era mala y la margarina era buena, y hoy la margarina es ilegal. Hay un montón de mitos que son re difíciles de sacar del imaginario colectivo”, sostuvo.

Sobre la Ley de Etiquetado, Narda Lepes señaló: “Son un montón de ejes: una, es lo que podés decir y lo que no podés decir en la etiqueta. Por ejemplo, no vas a poder disimular ser un yogur si no lo sos, algo que pasa hoy. Después, no se va a poder hacer publicidad para niños en los paquetes de comida”.

-Narda Lepes-

Narda Lepes contó que la acosaron muchas veces en el trabajo

Narda Lepes habló de la problemática que se vive entre las mujeres con respecto al acoso que padecen y más precisamente en su ámbito, la gastronomía.

Fue en septiembre de 2021 en charla con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina se dio en el marco de la denuncia que hizo Trinidad Benedetti contra Pablo Massey. La joven lo denunció por acoso sexual dentro de su trabajo en el emprendimiento gastronómico que posee en la zona de Olivos.

"A mí me pasó mil veces que me tocaron y en ese momento me traumatizaron, y lo que es importante es el impacto que tiene en la persona lo que pasó", dijo Narda.

“Me pasó que me tocaron el cu… mil veces. Pasa mucho eso, que te apoyan, te encierran en la cámara. Y todo lo empeora cuando no te escuchan, no te creen, se lleva el crédito de tu idea otro. Esas cosas pasan mucho. Y es una forma de que las mujeres no sean tomadas en cuenta para los cargos de más responsabilidad y hay mucho para hacer en ese sentido”, agregó.

“Otra cosa que me pasaba a mí era que por ahí me decían ‘Narda es un pibe más’, y yo era chica quizás y me parecía copado y creía que era parte del club, pero no estaba bueno, porque evidentemente ser mujer es una excepción para pertenecer a esos lugares”, enfatizó la chef.