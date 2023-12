Pachu Peña regresa con Pedro Alfonso al teatro y anticipa una temporada dura: "Vamos a ver si el ajuste..."

El humorista se mostró entusiasmado de cara al debut. "Es un gran elenco y se nos viene encima el debut. Parece como si fuera ayer que estábamos terminado Un plan perfecto. Así que estamos felices de trabajar todos juntos nuevamente", agregó.

FOTO ELENCO LA CABAÑA.jpg

Pachu resaltó la buena química que lo une a Pedro Alfonso. "Es la tercera temporada que hago con él. Es muy divertido trabajar con él. Para mí es un placer trabajar con él. Nos entendemos de memoria. En el escenario, me gusta jugar y sorprenderlo un poco, sin irme del guion", reveló.

Por otro lado, el cómico anticipó que se avecina una temporada dura, que afrontarán con una gran apuesta. "Esperemos que sea una buena temporada para todos y para el país. Porque como pinta la mano, parece que va a estar difícil. Creo que hay público que va siempre a Carlos Paz, pero vamos a ver si el ajuste, si las nuevas medidas del Gobierno, repercuten en la gente".

Al finalizar, Pachu destacó que -pese a las adversidades- la propuesta teatral le genera confianza y cree que lograrán conquistar al público. "Nosotros tenemos una entrada a un precio más o menos razonable. Apostamos a que sea una gran temporada", cerró.

pachu peña

La insólita anécdota que vivió Pachu Peña con un fanático: "Me salió dar un cachetazo"

El humorista Pachu Peña estuvo en Poco Correctos (El Trece) y recordó la insólita anécdota que vivió con un fanático que le pidió sacarse una foto con él.

"Dicen que los famosos tienen ciertas excentricidades... A Luis Miguel no hay que mirarlo a los ojos, Nacha Guevara pide estufas por todo el camino del camarín al escenario", lanzó el panelista Ronnie Arias en una parte de la entrevista en el ciclo conducido por el Chino Leunis y el Pollo Álvarez.

Ronnie, ahí, agregó: "Dicen que Pachu Peña, a pesar de ser simpático, remador y tener la mejor risa del mundo, se pone loco si lo tocan".

Acto seguido, Pachu contó: "En Carlos Paz una vez uno me tocó la mano y me metió adentro, y automáticamente me salió dar un cachetazo". "En Paraguay me pidieron una foto y me abrazan pero me agarran el cuello fuerte, lo saqué y le dije 'qué hacés, no me agarrés'. José María (Listorti) estaba presente y por eso trascendió", rememoró.

Sin embargo, aclaró sobre la relación que tiene con sus fanáticos en la vía pública: "No tengo problemas, siempre la mejor. Hago fotos, videos, desnudos...".