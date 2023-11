La angustia de Pachu Peña tras no poder donarle un riñón a la ahijada de Sandra Mihanovich

"Nos hicimos los estudios porque fui compatible pero los médicos vieron algunas diferencias y en una charla que tuvimos, hablaron de ciertas complicaciones que se podían dar en el trasplante", explicó Pachu Peña con visible tristeza.

Sonsoles Rey - captura Socios del espectáculo.jpg

"Uno de los problemas era que mi riñón era más grande y además, ella tiene un anticuerpo hacia mí que la pone en cero, es decir, la deja sin defensas y eso era peligroso. Y si yo me quedaba con un riñón solo y me llegaba a agarrar diabetes era boleta", detalló.

Así, José María Peña se mostró realmente triste por no poder ayudar a Sonsoles. "Yo lo siento mucho, no pudo ser. No sé si faltó poco, si Dios no quiso o qué pero voy a seguir luchando por ella y por toda la gente que está pasando por este momento tan difícil", concluyó apesadumbrado.

Embed

El angustiante video de Sonsoles Rey, ahijada de Sandra Mihanovich, en busca de su tercer trasplante de riñón

Sandra Mihanovich tuvo un gran gesto de amor con su ahijada Sonsoles Rey hace ya 11 años cuando le donó un riñón. Lo cierto es que la mujer ahora va en busca de su tercer trasplante y contó en un vivo de Instagram el complejo tratamiento que realiza.

“Sonsoles se muestra en sus redes y hoy necesita un tercer trasplante. Su situación de salud no ha mejorado”, afirmó el conductor Rodrigo Lussich en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece.

“El tercer trasplante tiene que ser lo mejor que exista”, aseguró Sonsoles sobre el gran riesgo que tendría esta operación en un vivo de Instagram. Y en un fragmento de la transmisión en vivo en las redes, la mujer detalló: “Me pusieron un catéter en el cuello, muchos lo vieron, y estuve como tres o cuatro meses enchufada a la máquina desde ahí porque tenía donante vivo".

Embed

“Los brazos se me están deformando un poco porque me cortaron acá y me juntaron una arteria con una vena para que banque la presión de la máquina. Entonces me pinchan y se filtra, ustedes no saben las cosas que hace esa máquina y el riñón, y que nosotros ni sabemos”, contó con valentía Sonsoles Rey.

Marita Novarro se casó con Mihanovich en 2016, y Sonsoles, hija de Marita, contó además que se apoya en la meditación diaria durante varias horas y que su hermana también estaba teniendo problemas renales.

“Mi hermana está en la misma que yo. A ella se le despertó a los 50 años y a mí a los 16. Que mi hermana esté así es tan fuerte que no puedo ni hablarlo. No lo puedo resistir”, dijo conmovida y con mucho coraje.