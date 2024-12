Pampita y Martín Pepa, juntos en la final del Abierto Argentino de Polo: las fotos con sus looks

El deportista, en tanto, llevó un traje de lino en color natural, una remera blanca y mocasines de color negro.

Por otro lado, hace dos semanas, en A la tarde (América TV) encontraron a Pampita y Pepa luego de una cena romántica y le preguntaron por su vínculo.

"Nos estamos conociendo", respondió Pampita. "¿Y ese beso?", indagó el cronista. "No puedo creer cómo me engancharon, pero bueno... no hay nada que ocultar", añadió la modelo.

Antes de irse, el polista levantó el pulgar para arriba cuando le consultaron si está enamorado.

Pampita y Martín Pepa 1.jpg

Pampita y Martín Pepa 2.jpg

Pampita y Martín Pepa 3.jpg

Pampita y Martín Pepa 4.jpg

Pampita y Martín Pepa 5.jpg

Pampita y Martín Pepa 7.jpg

R.S. FOTOS

La terminante frase de Pampita sobre los audios de la China Suárez: "Yo no..."

En las últimas horas en el programa de A la Tarde (América) dieron a conocer ocho audios de la China Suárez enviados en el 2018 con explosivas declaraciones y acusaciones contra Pampita.

“Yo la odio y no tengo problema en decirlo. Está bien que está mal el odio, pero es por la única persona que odio, Es lo más malo que conocí", fueron algunas de las frases que se escucha decir a la actriz en las notas de voz.

En medio de la repercusión que tuvieron estos archivos, las cámaras de DDM (América) fueron en busca de la modelo, para saber cómo se sintió con la viralización de dichos archivos.

“No voy a ahondar en ese tema porque yo no pertenezco a este lío que hay ahora, en este momento, no tengo nada que ver”, respondió Pampita ante la consulta por los audios filtrados.

Por último, teniendo en cuenta la guerra entre Wanda Nara y la China, deslizó: “Vayan a buscar a las protagonistas de esta historia que, obviamente, no soy yo”.