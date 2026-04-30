"No lo esperaba": la reacción de Yanina Latorre al conocerse las nominadas a mejor conducción en los Martín Fierro

En ese contexto, tras conocerse hace algunas horas las ternas para los Premios Martín Fierro de la televisión, PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Yanina Latorre, quien dio sus primeras sensaciones tras la nominación a su programa SQP y aclaró no estar molesta por no figurar en la terna a mejor conducción femenina.

"No estoy enojada para nada, no lo esperaba. Es mi primer año conduciendo", aclaró de entrada la conductora. Y agregó sobre su alegría ante la nominación a SQP: "De hecho la felicidad que tengo es que ternaron el programa. Juro que no lo esperaba, es todo muy nuevo".

En ese sentido, de cara a una potencial nominación a mejor conductora para el próximo año, Yanina Latorre explicó: "La verdad no me inquieta. En las notas remo todo, sinceramente laburo más pensando en el contenido y en el rating que en un premio, que son un mimo, pero juro que no esperaba ninguna nominacion, acabo de arrancar solita".

Yanina Latorre confirmó una separación bomba escándalo y terceros en discordia

Todos los nominados al Martín Fierro de la televisión 2026

Ficción:

AMIA (Telefe)

La voz ausente (El Trece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Periodístico:

Camino a Casa (Telefe)

GPS (América)

Opinión pública (El Nueve)

Noticiero diurno:

Arriba Argentinos (El Trece)

El Noticiero de la Gente (Telefe)

Telenueve al Mediodía (El Nueve)

Noticiero nocturno:

América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (El Trece)

Musical:

Hay música siempre (Televisión Pública)

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de Sábado (América)

Planeta Nueve (El Nueve)

Humorístico / de actualidad:

La noche perfecta (El Trece)

Las chicas de la culpa (El Trece)

Polémica en el bar (América)

Magazine:

A la Barbarossa (Telefe)

Cortá por Lozano (Telefe)

Nara que ver (El Nueve)

Qué te pasa (Net TV)

Con Carmen (El Nueve)

Entretenimiento:

Ahora caigo (El Trece)

Buenas noches, familia (El Trece)

Pasapalabra (Telefe)

Big Show:

La Voz Argentina (Telefe)

Medianoche con Jey (El Nueve)

Otro día perdida (El Trece)

Reality:

Cuestión de peso (El Trece)

MasterChef Celebrity (Telefe)

Gran Hermano (Telefe)

Gastronomía:

Ariel en su salsa (Telefe)

Escuela de cocina (El Nueve)

Qué mañana (El Nueve)

Jurados:

Betular, De Santis y Martitegui, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Drago, Ramírez, Martínez, Wirtz, Bachor y Pucheta, por Bienvenidos a ganar (El Nueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Pastorutti, por La Voz Argentina (Telefe)

Mejor actor:

César Bordón, por La voz ausente (El Trece) y AMIA (Telefe)

Luciano Cáceres, por Tafí Viejo (El Nueve)

Gustavo Garzón, por La voz ausente (El Trece)

Benjamín Vicuña, por La voz ausente (El Trece)

Mejor actriz:

Gimena Accardi, por La voz ausente (El Trece)

Paloma Contreras, por Tafí Viejo (El Nueve)

Susú Pecoraro, por La voz ausente (El Trece)

Jazmín Stuart, por La voz ausente (El Trece)

Revelación:

Laura Grandinetti, por Tafí Viejo (El Nueve)

Ian Lucas, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Sofía Gonet, por MasterChef Celebrity (Telefe)

Director no ficción: