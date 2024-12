El posteo subido de tono de Pampita tras los duros audios de La China Suárez

"Es una mentirosa serial", "La odio", "Ella tiene un lomazo, pero es mala", son algunas de las afirmaciones de La China sobre la diosa de las pasarelas en dichos audios.

A poco de conocerse este material exclusivo de A la tarde, Pampita se volcó a sus cuenta de Instagram y compartió un video subido de tono. La modelo se mostró posando con poca ropa, en una producción de fotos.

Al igual que hasta ahora con todas las polémicas, la diosa de las pasarelas prefiere el silencio y evita entrar en discusiones mediáticas con toras figuras del medio.

En una nota con Intrusos, Pampita dejó en claro que no quiere volver sobre el pasado. "El pasado está re enterrado", expresó, tajante.

En la noche del miércoles, La China Suárez y Pampita se mostraron juntas y felices en un evento en Galerías Pacífico. A muchos sorprendió la buena onda entre ambas, en medio del revuelo por los chats que filtró Wanda Nara, donde la actriz destroza a la modelo.

Al parecer, todo fue parte de una puesta en escena para las cámaras y por un acuerdo comercial. La verdad es que nunca quedaron las cosas bien entre ellas luego del escándalo del motorhome.

En A la tarde (América TV) compartieron al aire las pruebas de la feroz enemistad entre La China y Pampita. En el programa de Karina Mazzocco pasaron al aire audios explosivos que la actriz le habría enviado a Wanda Nara.

Esas grabaciones datan del 2018, cuando La China estaba aún en pareja con Benjamín Vicuña, mientras que la diosa de las pasarelas estaba intentado recomponer su vida sentimental en los brazos de Pico Mónaco.

Eso esos audios, la actriz dice barbaridades de Pampita, que había terminado su relación con el galán chileno después de encontrarlo con La China teniendo sexo en el set del film El hilo rojo.

"No hay que darle bola porque le está yendo mal. Están buscando que alguien salte y nadie salta. Sola está en eso. Yo la odio y no tengo problema en decirlo. Está bien que está mal el odio, pero es por la única persona que odio, Es lo más malo que conocí", "Es una caradura, pero es lo que decimos siempre con Benja, ella sabe que del otro lado no va a recibir una respuesta. Se quedó con la casa. Se quedó con todo. Una genia. Mentirosa serial", son algunas de las frases que lanza en las grabaciones.

"No, ni en pedo. Ni en pedo las muestro. ¿Para que todos los pelot... opinen y comparen? No quiero que le vean la cara a la otra porque le va a dar un ataque. Encima que casi se muere cuando yo estaba embarazada", "La belleza no sirve de nada. Ella tiene un lomazo, pero es mala. Entonces, no brilla, no la quieren de verdad, y se la pasa sufriendo", dice La China en los otros audios que le habría mandado a Wanda Nara.

"Pero... es horrible. Pico, no sé por qué no se toma el palo. Bueno, sí, a nosotros nos escribe siempre gente del círculo que lo conoce, que está desesperada. De hecho, ahora están separados. No sé por qué dicen que no, pero bueno, nada. Tema de ellos", afirmaba la actriz en referencia al vínculo de Pico Mónaco y Pampita.

"Ella no le conoce la cara a Magnolia. Cuando comenzaron las clases los chicos, Benja me dijo que pidió una foto de Magnolia. Le digo: 'ni se te ocurre mandársela, quiere la foto y la va a ojear'", expresaba la China en otro de los audios.

"Yo me crucé cuando estaba embarazada y me tuve que cruzar una sola vez en Punta del Este porque Benjamín me pidió. Dijo: 'Tenés que venir porque tiene que ver que estás conmigo'. Y nada, como mi lugar de mujer de él, a mí me da paja verla. Los chicos vienen siempre a casa, pero no los trae ella. Los va a buscar Benja y los trae. La única vez que vino a mi casa a buscarlos, uno de mis perros la mordió", le contaba la actriz a Wanda.