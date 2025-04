"Por ser uruguayos": la fuerte denuncia de Augusto, el amigo de Tato, contra Juan Pablo en Gran Hermano 2024

Inmeditamente, le dio el cartel a Devi y él se defendió: "Veo que las intenciones son muy rebuscadas. Llevarlo hacia ese lado me parece hasta un discurso xenófobo. Me parece malintencionado. Lo tomo como de quien viene, me sorprende. Simplemente era un tema de Argentina, de nuestro flamante mundial, campeón del mundo, y lo queríamos cantar".

"Eso es lo que dijiste vos, que nosotros por ser uruguayos no lo podíamos cantar y a su vez vos ya lo habías cantado. Nos querías sacar el micrófono cuando vos ya habías cantado temas", se la siguió Augusto.

Más adelante, Algorta intervino y comentó: "Había varios en la fiesta diciendo que este tema era para que lo canten argentinos, no uruguayos".

Un feroz cruce entre la hermana de Eugenia y La Tana puso a todos en alerta en Gran Hermano 2024

El sábado se conoció que Gisela, la prima de Katia La Tana Fenocchio, decidió abandonar la casa de Gran Hermano 2024. Todos quedaron en shock en el juego por su drástica determinación.

Al parecer, Gisela tenía muchos problemas de convivencia con su prima. Ese habría sido el motivo por el cual optó por irse.

En las últimas horas, en una dinámica grupa, Tití Ruiz, la hermana de Eugenia, apuntó contra La Tana, en apoyo de Gisela.

"Demostraste ser mala persona. Tuviste una mala actitud con tu prima", le dijo a la chica de La Matanza.

"¿Hace cuatro días que la conocés? ¡Y tampoco me conocés a mí!", le contestó La Tana.

Furiosa, la rubia siguió. "Si vamos a hablar de mala persona... vamos a hablar de tu hermana porque ella se re cag... de la risa cuando yo estaba peleando con mi prima. Se hace la mala, pero cuando le tocás con golpes bajos, no se la banca", remarcó.