Qué equipo logró la inmunidad grupal antes de la unificación en Survivor Expedición Robinson

En cambio, el grupo rojo, compuesto por Inés Lucero, Fiorela Fraccaro, Malena Kerschen, MartÍn 'Coll' Collante, Juan Pablo Busilachi, Agustín Pérez, deberá pasar por el Concejo Tribal y votar a un jugador para que abandone la isla.

En esta prueba, denominada 'Koalas', los participantes tuvieron que aferrarse a un tronco la mayor cantidad de tiempo posible. Iván se convirtió en el ganador al mantenerse durante 2 horas y 24 minutos.

Agustín Pérez, en tanto, como fue el finalista de la prueba, obtuvo el collar de inmunidad individual y no podrá ser votado por su compañeros.

Embed

Quién fue el participante que casi queda eliminado pero tuvo una chance más en Survivor Expedición Robinson

En Survivor Expedición Robinson (Telefe) sucedió algo inusual: un participante que recibió la mayoría de votos para que abandone la isla tuvo una chance más.

Se trata de Agustín Monzón, del campamento Norte. El joven, que recibió dos votos en el Concejo Tribal, quedó eliminado luego de que se diera una extraña votación, donde seis jugadores empataron al obtener un voto.

La candidata a irse era, en realidad, la jugadora más odiada por el equipo rojo: Inés Lucero. Sin embargo, la fueguina ganó el collar de inmunidad individual y nadie pudo votarla.

“Me lo imaginaba. Lo pude llegar a pensar y no es impactante en mi cabeza. Cuando Inés ganó la inmunidad individual y porque yo dije que ya me sentía realizado con la experiencia. Siempre fui sincero y siempre va a convenir que esté acá alguien que quiera darlo todo. Sabían que si me iba no tendría problema”, expresó el nieto de Carlos Monzón después de que el conductor Marley le anunciara que era el último eliminado.

Luego de despedirse de sus compañeros, en el camino, Agustín encontró un sorpresivo mensaje que decía: "Tu aventura no termina. Te queda una chance de alcanzar la unificación. Se llama la Isla del Muerto".

Instantes después, el joven fue trasladado a una isla en la que debe sobrevivir solo hasta que le toque competir por un lugar en el certamen. "En la Isla del Muerto me siento la persona más viva", reflexionó Agustín ante esta nueva oportunidad.