Qué sacrificio deberá hacer Luciana Salazar para salir de las deudas en medio del conflicto con Redrado

Una vidente llamada Mariam Caleiro dio su categórica visión del tema y hundió a la modelo, según consignó el portal TN Show.

“Es una mujer grande y debe tomar conciencia de que Redrado solo la acompañó. Las cartas dicen que es una persona posesiva. Me sale ‘La zorra’. Anda en algo muy oscuro, muy fuerte", sentenció la vidente.

Y agregó: "Ella sabe cosas, pero Martín tiene buenos sentimientos. Me sale que él es buena persona y que van a firmar papeles, pero que ella no va a ser la de antes. Él decidirá cómo van a ser las cosas”.

En diálogo con Intrusos hace unos días, Martín Redrado dejó en claro que nunca le hizo una promesa económica a la modelo por Matilda y explicó: "Yo no soy el padre, simplemente apoyé un deseo y lamentablemente no se pudo tener una buena relación de ex".

Luciana Salazar explotó indignada y mostró la foto que prueba la peor jugada que le hizo Martín Redrado

Luciana Salazar está que la llevan los demonios. En las últimas semanas resurgió en los medios su enfrentamiento con Martín Redrado por la cuota alimentaria de Matilda y volvió a sentir que, al día de hoy, muchos siguen poniendo en duda su palabra.

Como si fuera poco, el economista volvió a manifestar públicamente que no tiene compromiso alguno con la menor porque "no es su papá", puso en duda el documento del que tanto habla su ex y reiteró en que actualmente tiene "una vida plena" junto a su nueva mujer.

Tanto en los medios como en las redes, el tema despierta interés y la gente va tomando posición por Martín Redrado o por Luciana. En X, un usuario se hizo eco de una placa presuntamente publicada por TN en la que decía que la modelo "se iría de vacaciones sola, sin Matilda" para "estar más libre". "La quiero presa", fue la reacción de una mujer en dicha red social.

luciana salazar mensaje de miserable a martin redrado 2.jpg

Otra persona salió a preguntar si era cierto y terminaron chequeando el dato con IA. "No hay evidencia creíble de que Luciana Salazar haya dicho eso sobre irse de vacaciones sin Matilda. Busqué en noticias y redes sociales de abril 2025 y no encontré nada que lo confirme. Parece ser desinformación, algo común en X. ¡Mejor verificar antes de creer!", fue la respuesta de la IA.

Lo que ninguno de los dos esperaban era que la propia Luciana interviniera en la pelea con un mensaje contundente: "Todo opereta del deudor alimentario Pérez Redrado". No conforme con eso, subió una foto de Redrado con Matilda a upa, cuando la niña tenía 3 años, exponiendo así al economista.

Vale recordar que Redrado declaró, en más de una oportunidad, que su contacto con Matilda terminó en 2018, es decir, cuando la pequeña no había cumplido su primer añito. Esto fue algo que molestó especialmente a Luciana, pues lo tomó como una horrible negación. "Miserable", sentenció.