Luciana Salazar cruzó a Yanina Latorre por el conflicto con Redrado y omitió un detalle crucial: "La verdad"

luciana salazar cruzo a yanina latorre por una informacion sobre el juicio con martin redrado.jpg

No conforme con lo expuesto al aire, Luciana Salazar apeló a buscar información en el Chat GPT para demostrar quién de las dos tenía razón pero omitió un detalle clave ya que preguntó si era posible poner un seguro de caución para pagar alimentos, algo que es posible.

La modelo consultó directamente: "¿Se puede pedir un segudo de caución por deuda de alimentos? Sí, ante un juez y en el marco de un proceso judicial", consultó y recibió cómo respuesta en base a lo legal: "Art 550 del código civil y comercial".

"Es una herramienta viable, pero depende del juez y la aseguradora. Tiene ventajas sobre otras garantías, especialmente por su agilidad y simplicidad en la afectación de bienes", amplió la info al preguntar si "era algo común".

A lo que luego se refirió al cruce en televisión con Yanina Latorre y defendió su postura desde Instagram. "Porque hay que tener cuidado con la desinformación en casos tan delicados. El 'señor' Redrado sí puso un seguro de caución para que no le sigan embargando las cuentas en el juicio por alimentos que tiene con Matilda", comentó Salazar.

Y luego compartió una nota publicada por PrimiciasYa y sentenció: "Esto decía Yanina y tenía razón yo. El seguro de caución se puede poner después de los embargos. Siempre con la verdad".

Cabe señalar que en general, ese seguro se ofrece antes de que el juez trabe el embargo, es decir, que en ese punto, Yanina Latorre también tenía razón. Lo cierto es que la guerra entre Luciana Salazar y su ex Martín Redrado parece no tener punto final.

luciana salazar yanina latorre salvese quien pueda.jpg

"Era el papá oculto de Matilda": Luciana Salazar volvió a cargar contra Redrado en medio de su feroz guerra

En medio de su guerra con Martín Redrado por la manutención de su hija, Luciana Salazar habló en Sálvese quien pueda (América TV) y aseguró que el economista "era el papá oculto de Matilda".

"Hay mil formas de ser padre en la Justicia", comenzó diciendo la modelo en el ciclo conducido por Yanina Latorre. "Sí, hay un montón de formas de ser padre. Si él es el papá de la criatura, qué tipo de papá es", le preguntó la presentadora.

"Ustedes ya saben todos los problemas que nosotros tuvimos. Cuando se llevó a esta decisión, mismo con el tema de la subrogación, más allá de los impedimentos físicos de cada uno, fue de la forma que se pudo", argumentó la rubia.

Latorre la interrumpió y le consultó: "¿Cuándo deja de cumplir el acuerdo? Él dice que no hay ningún papel que demuestre que él es el padre. El apellido es tuyo. ¿Cómo demostrás que es papá afín?".

"Hay varias formas de se papá", repitió Salazar. Yanina, molesta, le repreguntó y lanzó: "¿Hay una paternidad que te estás inventado vos?". "En un momento la Justicia se debatía si esto quedaba en el foro civil común o en el de familia. Con un fallo ejemplar de la Defensoría se determinó que esto era un caso de alimentos y tenía que quedar en el juzgado de familia", agregó la modelo.

"¿Y por qué no está como deudor alimentario?", quiso saber Yanina. "Te voy a aclarar algo, Yanina. Martín Redrado fue embargado. De hecho salió en todos lados, hay documentos. A través de sus abogados él pidió poner un seguro de caución porque le estaba trayendo problemas en sus cuentas", le respondió.

Yanina le paró el carro y desmintió lo que estaba explicado Luciana: "Soy contadora pública, cuando te embargan y estás embargado no ponés después el seguro de caución. El seguro se pone antes del embargo".

En otra parte de la conversación telefónica, Yanina remarcó: "Yo entiendo que vos tenés un acuerdo económico con él que no cumple, pero él no es el padre".

"No podés decir que no es el padre", le respondió ofendida Salazar. "Al no ser biológico la Justicia actúa de esta forma", agregó Luciana y Yanina la corrigió: "No, el padre es siempre es padre, biológico o no biológico".

Además, la influencer subrayó: "No solo él hizo posible que Matilda venga al mundo sino que le garantizó todos sus derechos antes de nacer".

"Vos contaste siempre que eras mamá soltera", acotó Yanina. "Él me obligó. Era el relato que tenía que decir para el afuera. Fui muy manipulada psicológicamente", afirmó.