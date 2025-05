Quién es el famoso influencer con el que la China Suárez tuvo un romance oculto

En ese marco, Yanina sacó a la luz que la China tuvo sexo con Santiago Maratea, influencer bajo perfil con quien no había trascendido el breve amorío.

“Ella compartía lugar de trabajo con Eugenia Tobal y se lo terminó quedando con Cabré. Ella hace poco salió con (Santi) Maratea. Yo soy íntima amiga de Maratea, y le escribí ‘¿qué tiene? ¿La conch de oro?’”, reveló la animadora.

“Porque podés ser linda, pero los tipos no van solamente detrás de la belleza”, sumó Yanina. Luego, utilizó una polémica frase para referirse a la China: “En la cama todos los gatos son pardos. Mi abuela siempre decía eso. Somos todas iguales en la cama. Pero ¡qué tiene en la conch...! Los enloquece”.

Interesada en el explosivo chisme, Majo Martino le preguntó a Latorre: “¿Y qué te dijo Maratea?”. Y Yanina respondió: “Maratea no me contestó. Se rio. ¿Qué me va a decir? Es un caballero. Si me hubiera contestado algo, ya lo conté. Yo cuando no tengo data, cierro la boca”.

Santiago Maratea.jpg

China Suárez mostró un chat privado con Yanina Latorre: "Subí lo que no te conviene"

En medio de su viaje con Mauro Icardi a Turquía, China Suárez decidió responderle con todo a Yanina Latorre, luego de que la conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV) la aniquilara al aire.

“Prefiero ser cornuda y no romper familias... Sos una mala persona”, le comentó Yanina a Eugenia, en alusión a su intromisión en el matrimonio que tenía Wanda Nara y Mauro.

En ese sentido, Latorre publicó en Instagram Stories fuertes conversaciones que tuvo con la actriz, en las que la acusó de hacerle daño a las hijas de su pareja por su afán de provocar a Wanda.

“Te cagaste en dos niñas. ¿No te da vergüenza?”, añadió la también panelista de LAM. Enojada, la China le contestó: “A vos debería darte vergüenza. Tenés mil años y estás pelotudenando todo el día con el teléfono, repitiendo boludeces que ni siquiera chequeas”.

Lejos de quedarse con la boca callada, China Suárez le contestó a Yanina Latorre y publicó otro fragmento de una charla privada que tuvo con ella.

“Ya me siento más liviana. A veces dejar de callarse es necesario. Buenas noches… Yani, si vas a subir, subí lo que no te conviene también”, señaló la artista, desafiante y explosiva.