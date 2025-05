Ángel de Brito reveló un dato oculto del escándalo entre la China Suárez y Pampita y que lo cambia todo

“Voy a contar esto. Una vez nosotros estábamos en el trece, después del episodio del motorhome, Nico Vázquez tenía un programa en el canal y Eugenia fue a participar”, comenzó relatando el conductor de América TV.

Y tras ello detalló: “Cuando salió de la grabación se cruzó con Yanina y conmigo, también estaban productores de LAM, y ella ahí dio su versión del motorhome ¡Dijo barbaridades de Pampita! ¿Para qué? Para que el otro día lo contemos ¡Cosa que no ocurrió!”.

“Entonces, a mí de la China no me sorprende. Absolutamente nada. Porque es una mujer que se ha encargado de hacer lo que hizo durante muchos años con distintas personas Está a la vista. No hay que explicarlo. Ahora salta así porque Yanina está diciendo la verdad ¡La verdad le choca!”, concluyó tajante.

China Suárez mostró un chat privado con Yanina Latorre: "Subí lo que no te conviene"

En medio de su viaje con Mauro Icardi a Turquía, China Suárez decidió responderle con todo a Yanina Latorre, luego de que la conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV) la aniquilara al aire.

“Prefiero ser cornuda y no romper familias... Sos una mala persona”, le comentó Yanina a Eugenia, en alusión a su intromisión en el matrimonio que tenía Wanda Nara y Mauro.

En ese sentido, Latorre publicó en Instagram Stories fuertes conversaciones que tuvo con la actriz, en las que la acusó de hacerle daño a las hijas de su pareja por su afán de provocar a Wanda.

“Te cagaste en dos niñas. ¿No te da vergüenza?”, añadió la también panelista de LAM. Enojada, la China le contestó: “A vos debería darte vergüenza. Tenés mil años y estás pelotudenando todo el día con el teléfono, repitiendo boludeces que ni siquiera chequeas”.

Lejos de quedarse con la boca callada, China Suárez le contestó a Yanina Latorre y publicó otro fragmento de una charla privada que tuvo con ella.

“Ya me siento más liviana. A veces dejar de callarse es necesario. Buenas noches… Yani, si vas a subir, subí lo que no te conviene también”, señaló la artista, desafiante y explosiva.