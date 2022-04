Reapareció Patricia Pacheco y habló de las últimas horas del Potro Rodrigo: "Lo último que hizo..."

Patricia Pacheco Gastón Pauls - Seres Libres.jpg Patricia Pacheco habló de las adicciones del Potro Rodrigo Bueno en el programa Seres Libres.

Al tiempo que agregó sobre cómo el Potro Rodrigo se transformaba al consumir drogas: "Entraba en cuadro de violencia contra él mismo... Él estaba en un estado de consumo, es muy difícil dejar la noche, las chicas, y eso lo hacía alejarse de todos los problemas que tenía cuando estaba solo".

Pero además reveló que el cuartetero, que vivió su momento de gloria los últimos años de los '90, "Estaba hasta el cuello de problemas, de presiones y depresiones". Así como también lo describió asegurando que "Era bueno, gracioso, valiente, fuerte, [y] se cargaba al hombro mantener a un montón de gente, mantenía a su familia". En tanto, Patricia Pacheco denunció una vez más que el Potro Rodrigo "No tenía la libertad, estaba sometido a un contrato, en el que había vendido todo. Él se entrego de esa manera para poder mantener a todos. Eran dueños de él".

El relato de Patricia Pacheco sobre la noche que murió el Potro Rodrigo

"La noche trágica, él tomó y esa noche había sido re oscura. En el peaje se empezó a poner loco, se paró a un costado meó, se tomó una cerveza, se puso a hablar con gente, y cuando volvió a subir a la camioneta sacó lo que tenía en el bolsillo tomó, convidó. Cuando pasa el peaje, le pasa esta camioneta lo hace como vibrar y él salió como tiro, empezó a levantar velocidad, me hice bolita y lo agarré al nene (Ramiro). Fue una cosa impresionante", recordó angustiada la madre del único hijo del Potro.

rodrigo patricia pacheo y ramiro.jpg El Potro Rodrigo Bueno junto a Patricia Pacheco y Ramiro, el pequeño hijo de ambos.

De esta manera, Pacheco reveló que el padre de su hijo "Lo último que hizo fue tomarse un pase". Y sobre cómo sobrelleva sobre sus espaldas aquella tragedia en la que vio morir a quien supo ser el amor de su vida confesó "No puedo soportar el llanto y resisto, tuve que aprender a ser fuerte".

Por último, y teniendo presente en todo momento aquella fatídica noche, contó que a su hijo Ramiro siempre le dice “No tomes porque en la sangre debés tener un patrón que no vas a poder dominarlo, entonces evitá eso... Yo te veo tomar a vos y me vas a conocer, porque no te quiero ver tomando porque no salís más de eso”. Y concluyó afirmando "La cocaína es lo peor con lo que se puede topar una persona".