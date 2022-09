Rocío Moreno se refirió a la nueva novia de Paulo Londra: "No me..."

Embed

“Estamos muy felices. Estamos con la mudanza, muy tranquilas las tres, y no veíamos la hora de tener nuestro espacio lo cual nos pone muy felices”, dijo luego de haber llegado a un acuerdo con el autor de Tal vez.

Al recordar la conflictiva separación, Rocío reveló que fueron momentos “muy difíciles, angustiantes y estresantes, pero se dio todo por el bien de las nenas”

Al respecto a su relación con Paulo aseguró “tener diálogo”, y contó que la relación de las niñas con su padre “está muy bien” y evolucionando para mejor.

Consultada por la nueva novia del músico, aseguró que "no le molesta". Reconoció, a su vez, estar muy bien acompañada, "muy feliz”, dijo entre risas, y aunque Londra no esté al tanto de su nuevo vínculo "no es algo que a mi me importe".

La tajante respuesta de Paulo Londra a quienes critican sus viajes al exterior

Al observar varios comentarios donde lo cuestionaban por sus viajes al exterior, Paulo Londra hizo un fuerte descargo desde Instagram donde se lo notó muy enojado.

"Che, guacho, todo bien, pero no sé qué tienen en la cabeza para andar comentando cómo tengo que pasar mis días libres, con quién, cómo debería hacerlo”, precisó el artista en sus redes sociales.

Y agregó: “O sea, si estoy en Los Ángeles o estoy viajando es porque tengo que laburar, guacho, no porque me encante estar en Miami. Estoy grande, tengo mi familia. A mí me gustaría estar en mi casa, mirando la tele, cuidando pero tengo que laburar, tengo que viajar”.

Además, explicó cómo es la dinámica de su trabajo: “No todos los días son videos, un día haces un video, al segundo día haces un video. Y al tercer día, la empresa no puede tener tres videos listos todos seguidos, al tercer día te dejan un día libre y al cuarto día volvés a laburar”.

“Y esos días libres, si estás laburando, vos los disfrutas con quien querés y como querés, siempre y cuando tengas la conciencia limpia de que cumplís para traer el pan a tu casa, guacho. Por eso estoy en un aeropuerto ahora viajando”, remarcó Paulo Londra.

Y cerró fastidiado por la situación: “Última vez que me van a ver hablando así pero tenía que acomodar a esos haters que se quejan de que ando viajando pero ellos no salen de la silla de su compu. Sumen, no resten, yo voy a mirar adelante como siempre porque así son los caballos fuertes. Y cuando mis hijas estén manejando en un maquinón, los quiero ver a los giles”.