Rocío Moreno habló de su conflictiva separación de Paulo Londra

“Empezó a salir más, a juntarse con amigos. No es que yo no quiera que se junte, el tema es que estaba ausente en la casa y cada vez volvía más tarde o prácticamente no volvía a casa, y se quedaba en la casa de los padres para que yo no viera los horarios y cómo volvía”, afirmó Rocío Moreno en charla con el citado medio.

paulo londra.jpg

Y amplió con crudeza: “Recuerdo una madrugada que yo, descompuesta, le pedí que volviera para ayudarme (estaba con su hija de un año) y dijo que llamaba para fastidiarlo. Terminé jugando con Isabela descompuesta, y apareció a la mañana”.

“No creo que sea susto, tiene que ver las influencias, el entorno y él que no tiene madurez para saber dónde está y lo que debe hacer”, explicó la joven sobre los vínculos del conocido cantante de trap.

Sobre el parto que se viene, Rocío contó que no sabe si él estará presente: “No estuvo antes, cuando lo necesité. No es algo que espero. Dadas las circunstancias hoy en día me doy cuenta de que muchas situaciones no se pueden naturalizar”.

“Toqué fondo cuando se fue a Estados Unidos y me enteré por las redes. No está bien lo que estoy viviendo: no puede ser que me descomponga y termine monitoreándome en las guardias, con 17 de presión, por circunstancias vividas provocadas por él o por su familia”, cerró la cordobesa de manera contundente.

image.png

El anuncio de Paulo Londra

A poco más de un año de la llegada de Isabella, Paulo Londra y Rocío Moreno anunciaron que esperan a su segunda hija. “Hola, gente de Instagram. ¡Se viene otra nenita! Te amo, @romoreno1″, escribió Paulo Londra en sus redes junto a un video de la familia celebrando la noticia.